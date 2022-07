Jak zvládnout výměnu strojů v plném provozu poradí Tomáš Blažek, ředitel výroby tiskárny POINT CZ.

Tomáš Blažek, ředitel výroby tiskárny POINT CZ | Foto: POINT CZ, s.r.o.

Naše tiskárna v současnosti realizuje rozsáhlý projekt rozšíření výroby a modernizace areálu. Spouštěcím mechanismem byl rok 2017, kdy došlo k naplnění výrobní kapacity areálu, v roce 2019 byla postavena nová packagingová hala a v dalších letech proběhl nákup nových výrobních technologií, které se instalovaly během loňského a letošního roku.

O jaké technologie se jedná?

Do packagingové haly byly instalovány stroje značky Bobst na výrobu obalů. Knihárenská hala byla doplněna o nové stroje pro výrobu tiskovin: řezací centrum, kompletovací stroj pro šitou vazbu V1 a falcovací automat. Do tiskové haly přibyl nový Heidelberg Speedmaster XL.

To vypadá na slušný „kulový blesk.“

Poslední rok a půl jsme ve firmě žili podle „instalačního harmonogramu“ a do toho jela plná výroba. Museli jsme se připravit na výpadek tisku i výroby obalů při instalaci strojů. Nejdůležitějším kritériem bylo neohrozit zakázky. Bez úzké spolupráce mezi zákazníky, obchodem, dodavateli technologií i surovin by to nešlo. Zásobili jsme se materiálem a nasadili jsme non-stop víkendový provoz. Současně se vyráběly aktuální i budoucí zakázky, což bylo náročné na lidské zdroje, vytíženost technologií i skladování.

Objevily se při instalaci nějaké problémy?

Samozřejmě, že přišly i nepředvídatelné komplikace. Při jedné instalaci se nám porouchalo chlazení nebo jsme museli improvizovat, když nám nebyly nějaké součástky dodané včas. Bonusem byly nabyté zkušenosti z těchto situací, byli jsme stále připraveni předvídat a reagovat. Nejnáročnější byla výměna tiskových strojů, které patří k největším technologickým celkům. Instalace nového čtyřiadvacet metrů dlouhého stroje a současně deinstalace stávajícího tiskového stroje byla původně naplánovaná na pět týdnů, ale dokončili jsme ji dokonce o 7 dní dříve.

Jak to celé dopadlo?

Projekt instalace všech strojů trval šestnáct měsíců a probíhal za plného provozu tiskárny, ale někteří ze zákazníků to ani nezaznamenali. Díky novým technologiím můžeme v POINT CZ nabídnout efektivnější výrobu tiskovin i obalů. O cenu a kvalitu jde především, díky inovacím můžeme zákazníkům pomoci s obojím, ale stále nekončíme. V areálu se současně pracuje i na výstavbě fotovoltaické elektrárny a nové trafostanice s přípojkou vysokého napětí. Další fází modernizace je výstavba velkokapacitní robotizované skladové haly, která zvětší kapacitu skladu čtyřnásobně, její dokončení je naplánováno na rok 2025.