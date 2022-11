Fotovoltaické elektrárny zažívají boom. Pokud ji také zvažujete, neváhejte. Ideální doba je teď.

Foto: Energetický holding Malina

Lidé aktuálně hledají různé možnosti, jak ušetřit za vysoké ceny energií. Jednou z nich jsou fotovoltaické elektrárny, které jsou stále populárnější. S tím jsou ale spojeny i delší čekací doby na jejich instalaci a nedostatek komponentů. Nečekejte až na jaro a pořiďte si fotovoltaiku už teď.

Jen příprava projektu a vyřízení žádostí o dotaci a připojení k distribuční síti zabere několik měsíců. Pak můžete ještě čekat na potřebné komponenty, což u některých dodavatelů může trvat i devět měsíců. Například Energetický Holding Malina vám ji ale nainstaluje do šesti měsíců od podpisu objednávky.

“Vyrábíme si vlastní solární panely, baterie i střídače, což nám umožňuje mít dostatečné skladové zásoby. Našim zákazníkům tak můžeme zaručit, že budou mít fotovoltaiku do půl roku. Když si ji objednají teď, tak stihnou rovnou začátek slunečného období,” říká Jozef Partika, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina.

Zdroj: Energetický holding Malina

Přes léto se vyrobí energie nejvíce

Stihnout začátek léta se přitom skutečně vyplatí. Běžná elektrárna pro rodinný dům složená z 18 panelů a s výkonem 9,72 kWp vyrobí v červnu až 700 kWh. V prosinci nebo v lednu je produkce kvůli slabšímu slunečnímu svitu a kratším dnům jen zhruba 100 kWh.

Energii, kterou si vyrobíte a nestihnete spotřebovat, můžete krátkodobě uložit v baterii. „Většina systémů, které dnes instalujeme, zahrnuje také baterii pro uložení přebytků. Díky ní mohou lidé získanou energii přes den, kdy nejsou doma, využít třeba večer nebo následující den ráno,“ vysvětluje Partika s tím, že největší přebytky vznikají právě v letních měsících.

Zvažujete, zda vůbec do fotovoltaické elektrárny investovat? Vždy to závisí na vaší konkrétní spotřebě i vlastnostech domu, jako je třeba zateplení. Obecně vám ale může pokrýt 50 až 70 procent spotřeby vaší domácnosti.

S náklady na koupi pomůže dotace

Při pořízení fotovoltaické elektrárny můžete využít i státní dotaci z programu Nová zelená úsporám, která může dosáhnout až 205 tisíc korun. Při průměrné ceně za fotovoltaickou elektrárnu 400 až 450 tisíc korun se rozhodně vyplatí ji využít.

“S žádostí o dotaci našim klientům pomáháme. Stačí, když pouze připraví potřebné dokumenty, a celý proces vyřídíme za ně. Klientům pak přijdou peníze rovnou na účet a nemusí se o nic starat,” doplňuje Jozef Partika. Při současných vysokých cenách za energie máte navíc svoji investici zpět do pěti až šesti let. Pokud tedy stále váháte, zda fotovoltaickou elektrárnu pořídit, tak správný čas je právě teď.

Zdroj: Energetický holding Malina

