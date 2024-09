Nechci se podbízet a slibovat, říká potomek Jana Sladkého Koziny

Komerční sdělení

Kandidát do senátních voleb, Václav Sladký z Tlumačova, má jasnou představu, co by se mělo změnit a co více podporovat. Mezi lidmi se pohybuje celý život a je zvyklý pomáhat.

Václav Sladký | Foto: Sociální demokracie