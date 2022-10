V době pandemie přišel největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče (EUC) s jedinečným způsobem, jak lidem poskytnout zdravotní péči, aniž by museli opustit svůj domov. Lékař online 24/7 se stal způsobem, jak si užít zdravotní péči bez vysedávání v čekárně. S lékařem se můžete spojit kdykoli během týdne i víkendu, a to 24 hodin denně. Jak to funguje?

Jak funguje virtuální klinika?

S lékařem se můžete přes placenou platformu spojit během dne i noci z jakéhokoli místa, kde máte přístup na internet. Komunikovat s ním přitom můžete přes chat nebo videohovor. Celý systém je uzavřený, bezpečný a splňuje zásady GDPR. V rámci EUC se ale můžete využít také objednání k lékaři online. To vám zajistí, že se s lékařem spojíte a půjdete do ordinace v době, kdy tam nebude tolik lidí.

Jakmile se přihlásíte do systému, vyplníte krátký dotazník. Podle toho dostanete přiděleného lékaře, který vám bude moci poradit s vaším problémem. Zkušený lékař se s vámi spojí do 30 minut pomocí chatu nebo videa a bude s vámi konzultovat problémy stejně, jako kdybyste byli v ordinaci. Po diagnostice získáte doporučení ke specialistovi nebo předpis na léky. Co musíte pro léčbu udělat:

registrovat se v EUC systému,

zaplatit poplatek za vyšetření kartou online,

vyplnit krátký diagnostický dotazník,

promluvit si s lékařem.

Lékaři vyřeší až 60 % případů bez návštěvy ordinace

Možná jste to nevěděli, ale lékař dokáže vyřešit více než polovinu nemocí mimo ordinaci. Lékaře a jeho typické zdravotnické oděvy můžete díky tomu využít i z pohodlí domova. Konzultovat s nimi můžete problémy až ze 40 oblastí. Původně se jednalo hlavně o Covid-19, bolesti hlavy, astma nebo kožní problémy.

V současnosti se do seznamu zařadili také další problémy, jako jsou deprese, problémy s intimními partiemi, infekce močových cest, problémy s končetinami a mnoho dalšího. Lékařům můžete fyzický problém ukázat na kameře nebo jim poslat fotografii do chatu. Díky tomu uvidí to samé, co by viděli také v ordinaci při klasické lékařské prohlídce.

Nechte si poradit s desítkami malých i větších problémů

S lékařem nemusíte konzultovat jen akutní onemocnění. Velmi rádi vám poradí v jakémkoli ohledu, kam bude jejich specializace sahat. Anebo vám poradí, k jakému lékaři byste si měli zajít. Poradit vám mohou také s problémy, jako je erektilní dysfunkce. Jde o jednu z potíží, se kterou muži příliš často nechtějí chodit k lékaři. Tímto způsobem se s ním nemusíte ani vidět, aby vám poradil.

Tato lékařská poradna je také skvělou možností pro lidi, kteří nemají svého praktického lékaře. Některým lidem jejich praktik skončil nebo se přestěhovali a žádného si ještě nenašli. Tady nemusíte mít svého praktického lékaře ani specialistu. Vše získáte při vstupu do systému. V případě potřeby tedy můžete získat potřebnou léčbu, i když nebudete mít vlastního lékaře stejné specializace.

Konzultovat můžete i dotazy během těhotenství

Mezi oblasti, které dokáží lékaři řešit online, jsou i gynekologické nebo výživové rady. Samozřejmě vás fyzicky nevyšetří, ale mohou zodpovědět otázky, které se týkají těhotenství. Hodně lidí zajímá např. to, jestli je káva v těhotenství škodlivá nebo co přesně nesmí konzumovat během tohoto požehnaného stavu. Všichni víme, že se obecně jedná o:

syrová vejce,

syrové maso,

nepasterizované mléko,

alkohol.

Lékař vám může konkrétně doporučit, co bude pro zdraví dítěte nejlepší.