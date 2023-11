Nedopalky cigaret patří do koše

Cigaretové nedopalky lze zahodit v podstatě kamkoliv, protože jsou z papíru a rychle se rozloží. To si myslí mnoho kuřáků a nevidí nic zlého na tom, když nedopalek odhodí na zem, do trávy nebo třeba do kanálu. Bohužel se však mýlí. Filtry cigaret sice obsahují něco málo papíru, hlavně jsou však vyrobeny z plastu.

Foto: NEOPUBLIC