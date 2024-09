Proč jste se rozhodla vstoupit do krajské politiky a v čem přinášíte změnu? Protože chci, aby se lidem na naší Vysočině žilo líp. Současné krajské vedení je prodlouženou rukou vlády. Proto přichází Přísaha, aby napravila jejich hrubé chyby! Jsme nová síla, bez korupční minulosti a stejně jako v případě eurovoleb, přivádíme do politiky odborníky.

Ing. Karolína Kubisková, lídryně a místopředsedkyně hnutí Přísaha | Foto: PŘÍSAHA občanské hnutí

Přísaha a Motoristé hodně uspěli ve volbách do europarlamentu. Chcete výsledek potvrdit i v krajských volbách?

Naše Přísaha s Motoristy a Filipem Turkem získala krásných 10,23% hlasů. S velkou pokorou si vážíme každého jednoho hlasu a máme určitě ambice na podobný výsledek, ale za úspěch budeme považovat vstup do zastupitelstva. Naše kandiátka má navíc podporu Motoristů, i když v tomto případně nejde o koalici. Já coby zastupitelka se snažím dělat vše pro spokojenost občanů našeho města a moc si vážím jejich důvěry. Totéž chci dělat pro všechny obyvatele naší krásné Vysočiny.

Co by Přísaha v případě zvolení podnikla pro zlepšení kvality života na Vysočině?

Rozhodně zlepšíme dostupnost bydlení i zdravotní péče a podpoříme mladé rodiny! Chceme zastavit vylidňování i propad porodnosti. Ta nám klesla meziročně o více jak 10 %. Když vláda svou politikou poškozuje mladé rodiny, je tu kraj, který může pomoct. Pokud mě lidé zvolí hejtmankou, tak mám v plánu rozběhnout tzv. projekt Kraj developerem, díky kterému zrychlíme a zjednodušíme proces nové výstavby a hlavně budeme moct nabídnout lidem dostupné bydlení za mnohem nižší ceny.

Co je podle Vás teď v kraji největší problém a jak byste ho řešila?

Musí se hlavně přestat používat poruchové přístroje TEMPUS v sanitkách a zastavit tlak na zdravotníky, kteří na to upozorňují. Vedení ZZS i kraje už 3 roky o problému ví a pořád ho nevyřešilo. Vědomě tak ohrožuje zdraví i životy lidí. K tomu riskuje odchody zdravotníků, kterých už teď máme nedostatek. To rozhodně změníme! Vyvodíme konkrétní zodpovědnost za tento neakceptovatelný stav! Zlepšíme taky dostupnost bydlení i zdravotní péče a zastavíme nehospodárnost, nejen ve zdravotnictví. Nedávno nám v Jihlavské nemocnici zasahovala NCOZ a zatkla ředitele Veleva. Už žádné předražené zakázky a rozkrádání peněz, které mají sloužit našim občanům a jejich zdraví.

Mluvíte o “nekalých”praktikách. Už jste se v minulosti s něčím takovým setkala?

Ano, v minulosti jsem podávala třeba trestní oznámení na ICOM, protože získal od kraje mnohem výhodnější podmínky při nerovném výběrovém řízení. Občany Vysočiny to tehdy stálo zbytečně miliony korun navíc. Stejně tak jsme řešili kauzu Lesy ČR, kdy nám antimonopolní úřad dal za pravdu a zahájil řízení.

Říkáte, že se hazarduje se zdravím občanů. Máte nějaké důkazy? Budete to řešit?

Ano. Asi před měsícem mě kontaktoval první zdravotník a požádal mě o pomoc. Potom jsem mluvila s mnoha dalšími z celého naše kraje a musím říct, že mě až mrazí, když o tom mám mluvit. Předložili mi písemné důkazy, které potvrzují, že poruchové přístroje TEMPUS opakovaně ohrožují životy lidí. A jsme jediný kraj, který je používá. Mám i záznamy ze zdravotní komise. Stejně tak vím o tlaku na zdravotníky, aby poruchy nehlásilii. Což je vrchol všeho! Na co čekají? Až kvůli tomu někdo umře?! Nedovolím další hazardování se zdravím našich občanů, ani útoky na naše zdravotníky. Ti lidé zachraňují životy a zaslouží si respekt. Pokud budu zvolena hejtmankou, udělám s tím krátký proces a vyvodím patřičnou zodpovědnost.

Jak byste zlepšila celkovou dostupnost zdravotní péče?

Předně posílíme zdravotnické obory a vychováme si nové generace zdravotníků na Vysočině. Zvýšíme stipendia i stabilizační půjčky pro studenty lékařských fakult, co po studiích zůstanou pracovat v našem kraji a zavedeme bonus pro seniorní lékaře, kteří ordinují i v důchodovém věku. Zlepšíme podmínky pro atestace, včetně zajištění potřebných stáží, nabídneme dostupné bydlení i ordinace za symbolický nájem 1 Kč a zvýšíme dotace na přístrojové vybavení ordinací. Rodinám zdravotníků, pracujících na směny, zajistíme NONstop předškolní zařízení v nemocnicích a ve spolupráci s pojišťovnami budeme usilovat o vznik nonstop zubní pohotovosti.

