Křižovatka na silnici 430 u Rohlenky je nejrizikovějším místem silnic v České republice. Za poslední dva roky se tam staly nehody se souhrnnou škodou za téměř 40 milionů. V místě vznikají celorepublikově nejdražší střety.

Foto: Zadavatel inzerce

Místem běžně projíždí, když míří na dálnici D1 ve směru na Vyškov. Řidič Petr Poláček je při odbočení v křižovatce ze silnice 430 k čerpací stanici a parkovišti u motorestu Rohlenka na Brněnsku vždy opatrný. „Křížení je nebezpečné, ve směru do Brna se totiž skrývá trochu za zatáčkou. Navíc se tam silnice svažuje z kopce, řidiči tam proto jezdí rychle, a to i z opačného směru," popsal muž z Brněnska. Křižovatka je podle Portálu nehod nejrizikovějším místem na silnicích v České republice.

Jeho Mapa rizikových míst nově zahrnuje data od pojišťoven týkající se škod vzniklých při nehodách. Právě tento faktor posunul na první místo žebříčku křižovatku na silnici 430 poblíž Rohlenky. Za poslední dva roky se v ní stalo dvanáct nehod. Při nich vznikla podle odhadu pojišťoven souhrnná škoda za téměř čtyřicet milionů korun. „Určitě bych tam snížil nejvyšší povolenou rychlost. Minimálně pomocí značek nebo přidáním ostrůvku či vytvořením šikany," navrhl Poláček.

Nejčastější příčinou tamních nehod je podle portálu nedání přednosti v jízdě. „Místo se stává krizovým ve chvíli, kdy se na blízké dálnici D1 cokoliv stane. Křižovatka pak slouží jako součást objízdné trasy. Řidiči přes ni sjíždí z dálnice na souběžnou silnici 430 nebo se tam vrací na D1,“ přiblížil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

„Nejčastejší příčinou nehod je v tomto místě opravdu nedání přednosti v jízdě při odbočení ze silnice 430. Odhadovaná škoda pojišťoven je díky vážnějším nehodám, které přinesly také zranění, téměř 40 milionů korun.To je 5x více než uvádí policejní odhady. Je to stálé místo na naší nehodové mapě a proto doporučujeme při odbočení vlevo dbát opravdu zvýšené opatrnosti,“ doplňuje Jan Chalas, ze společnosti DataFriends, které provozuje Portál nehod.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Při dvanácti nehodách v křížení za posledních čtyřiadvacet měsíců lidé ve vozech utrpěli jedno těžké a devět lehkých zranění. Loni v listopadu nedaleko havarovala hasičská cisterna. Po smyku skončila mimo vozovku na střeše. Vůz následně začal hořet. Na místo vyrazilo pět jednotek hasičů, kteří plameny zlikvidovali.

Někteří řidiči využívají silnici 430 okolo Rohlenky jako alternativní trasu při husté dopravě na D1. Navíc poblíž je další křižovatka, odkud přijíždí řidiči z okolních obcí, jako jsou Jiříkovice nebo Tvarožná. Tohle všechno přispívá k velké dopravní vytíženosti lokality. „Pomohlo by zkapacitnění dálnice na tři pruhy v každém směru, aby na ní nedocházelo k problémům. Řeší se to ale už dlouhá léta," poznamenal krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Mapa rizikových míst dosud zobrazovala pouze výši škod podle informací od policistů. Data od pojišťoven poskytují komplexnější obraz o důsledcích nehody. „Evidují nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví, v případě trvalých následků pro poškozené s výplatou i v horizontu až dalších desítek let. Ty policie při svých odhadech zohledňovat nemůže, nicméně pojistitelé související závazky vyčíslují, aby měl dostatek prostředků na jejich budoucí úhradu,“ uvedl pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička. Kancelář se na provozu Portálu nehod podílí.

https://portalnehod.cz/

Zdroj: Zadavatel inzerce