Kdo ji jednou vyzkouší, už ji nedá z kuchyně. Vaření v horkovzdušné fritéze je rychlé, zdravé a energeticky úsporné.

Foto: Homeandcook.cz

Proč se horkovzdušná fritéza stala v Česku jedním z nejprodávanějších spotřebičů posledních let? Protože smažený sýr nebo šťavnatý řízek doplněné o zlatavé hranolky patří jednoznačně mezi nejoblíbenější jídla našince. Asi každý z nás si ale uvědomuje, že tyto pokrmy zrovna nespadají mezi nejzdravější. A právě ve chvíli, kdy dostanete chuť na smaženou dobrotu – kterou si ale nebudete muset vyčítat – je tu horkovzdušný friťák. Ten zvládne připravit jak zdravější řízečky s luxusní krustou, tak božsky křupavé hranolky, jež obsahují až o 99 % méně tuku než ty klasické!

Nahraďte litry oleje horkým vzduchem

Horkovzdušná fritéza totiž připravuje pokrmy pomocí horkého vzduchu, který proudí vnitřkem přístroje. Funguje tak podobně jako horkovzdušný program na klasické troubě – v níž mnoho lidí hranolky pro jejich kýženou křupavost také rádo připravuje. Narozdíl od běžné trouby ale v horkovzdušné fritéze vzduch cirkuluje rychleji a proudí i zespodu, takže jsou jídla „osmažená“ a křupavá ze všech stran.

Horkovzdušná fritéza šetří až 70 % energie a je 2x rychlejší než trouba

Velkou výhodou je, že narozdíl od klasické trouby se horkovzdušná fritéza nemusí vůbec předehřívat, smažit a vařit můžete ihned po spuštění přístroje. Navíc má friťák v porovnání s troubou až o 70 % nižší spotřebu elektrické energie a jídla připravuje 2x rychleji – a vy už si nebudete muset vyčítat, že „kvůli pár hranolkům“ máte hodinu v provozu celou troubu.

Zejména vaří-li člověk jen pro jednu nebo dvě osoby, je horkovzdušná fritéza parádní úsporné řešení. Mrkněte třeba na velmi kompaktní model Tefal Easy Fry Compact s objemem 1,6 l a výškou jen 30 cm, který je ideální energeticky úsporné řešení pro přípravu jedné porce jídla.

Horkovzdušnou fritézu Tefal Easy Fry Compact EY101815 pořídíte přímo od výrobce na e-shopu www.homeandcook.cz za překvapivě nízkou cenu.Zdroj: Homeandcook.cz

Hranolky umí luxusní, ale není to jen o nich

Doposud byla řeč zejména o hranolkách. To ale není zdaleka vše, co horkovzdušná fritéza zvládá. Její multifunkčnost vás možná překvapí. Kromě smažení – a to jakýchkoliv jídel od řízků a stripsů, přes žampiony a sýr, po chleba ve vajíčku nebo francouzský toast – umí některé fritézy třeba i grilovat. Funkci grilu nabízí například modely z řady Easy Fry & Grill od značky Tefal. Ty jsou vybavené roštem z litého hliníku přímo v zasouvacím „šuplíku“ fritézy a vy tak v nich připravíte třeba i pečené kuře, steaky, ryby, burgery, pizzu nebo rozpečete pečivo.

Fritéza s funkcí bezkouřového grilu vykouzlí steak, filet z lososa, grilovaný hermelín nebo grilem vonící zeleninu.Zdroj: Homeandcook.cz

Celé kuře z fritézy? Jasně, stačí pořídit větší verzi

Pokud chcete horkovzdušnou fritézu využívat k přípravě pokrmů pro celou rodinu, vsaďte na přístroj s objemem 4 litry a více. Skvělé zákaznické reference má třeba fritéza Tefal Easy Fry & Grill Classic nabízející objem 4,2 litru, do níž se vejde i celé kuře a která disponuje i speciálním programem na pečení kuřete. Ještě o něco větší je pak model Tefal Easy Fry & Grill XXL , který má objem dokonce 6,5 litru. Ten vyniká odnímatelnou přepážkou uvnitř nádoby, jež umožňuje přípravu dvou jídel zároveň. Uvaříte tak například lososa a pečené brambory na jeden zátah a po vyjmutí přepážky zase získáte úctyhodný prostor třeba na smažení řízků až pro 8 osob.

Zdroj: Youtube

Ve fritéze Tefal Easy Fry & Grill XXL můžete připravovat dva pokrmy zároveň, aniž by nasály chuť a vůni toho druhého





A co takhle muffiny nebo omeletu?

Zmíněné horkovzdušné fritézy Easy Fry & Grill od Tefalu nabízí kromě funkce smažení a grilování i další automatické programy, například Pizza nebo Dezert. Díky tomu si v nich snadno, rychle a úsporně upečete pizzu či rozpečete bulky na burger, ale zvládnete třeba i muffiny. Stačí vložit košíčky s těstem a zapnout program Dezert! Nebo zkuste vnitřní nádobu vyložit pečicím papírem, na který nalejete rozšlehaná osolená vejce. Za 2-3 minutky vykouzlíte parádní omeletu.

TIP: Na blog.tefal.cz najdete desítky receptů a inspirace pro horkovzdušnou fritézu. Vyzkoušejte třeba zdravé donuty. Také si můžete stáhnout mobilní aplikaci My Tefal a mít recepty vždy po ruce.

Díky své multifunkčnosti bude horkovzdušná fritéza v kuchyni v pohotovosti každý den, dají se v ní i péct dezerty (na fotce model Tefal Easy Fry Essential EY130815).Zdroj: Homeandcook.cz

5 důvodů, proč si horkovzdušnou fritézu 100% zamilujete

1. Zdravá příprava nejrůznějších jídel s minimem tuku

2. Smažení a grilování bez zápachu přepáleného oleje

3. Rychlý a energeticky úsporný způsob vaření bez nutnosti předehřívání přístroje

4. Multifunkční přístroj s automatickými programy, který nahradí třeba i mikrovlnku při ohřívání jídel

5. Snadná údržba: vnitřní nádobu i gril lze jednoduše mýt v myčce

Home & Cook jsou prodejny výrobce produktů značky Tefal. Najdete je v Praze, Ostravě a na Hatích. Nakoupit přímo od výrobce můžete i online v oficiálním e-shopu homeandcook.cz. E-shop garantuje prodlouženou lhůtu 30 dnů na vyzkoušení zboží, u většiny fritéz je navíc doručení zdarma.

CHYTRÝ TIP NA KONEC: Využijte DENÍK Nákupní týden a nakupte na Home & Cook s 20% slevou. Slevový kód DENIK24 platí do 17. 3. 2024 a uplatníte jej přímo v košíku e-shopu. Kód neplatí na rozbalené a použité zboží a nelze jej kombinovat s dalšími kódy.