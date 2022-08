Daniel Nováček je místopředsedou TJ Sokol Hrabová z.s. a rád by se dočkal zaslouženého zázemí pro sportovce.

V Hrabové se již pěkných pár let hovoří o stavbě sportovní haly. Každou chvíli se mění názory, jak by měla vypadat, kde by měla stát a podobně. Jak to vidíte vy?

Myšlenka haly vznikla již před pěti nebo šesti lety v hlavě bývalého předsedy TJ Sokol Hrabová a současně zastupitele městského obvodu. Od začátku této myšlenky bylo uvažováno s umístěním v areálu tělovýchovné jednoty. Vím, že dnes existuje také myšlenka vybudování haly přímo před ZŠ Paskovská. Určitě souhlasím, že děti naší ZŠ musí mít adekvátní prostor pro výuku tělesné výchovy. Školní tělesná výchova má opravdu velký význam a vliv. Myslím si však, že rekonstrukce obou tělocvičen by tomuto absolutně vyhověla. Naopak postavit moderní halu větších rozměrů pro širší využití, přímo před školní budovu, která má svou danou architekturu, je pro mě hned z několika důvodů krok špatným směrem. Myslím, že občanům Šídlovce by se nárůst hustoty dopravy z hlediska využívání haly tolik nelíbil, proto byla také postavena prodloužená Mostní. O architektuře budovy ZŠ jsem se již zmiňoval a v neposlední řadě zastavět jedinou zelenou plochu u ZŠ by také, dle mého názoru, nebylo úplně šťastné. Naproti tomu areál TJ má po otevření prodloužené ulice Mostní výbornou dostupnost. Návštěvníci, kteří dorazí autem tak nezatěžují občany Hrabové průjezdem přes obec. Je v samotném středu obce a je to jediné místo určené pro pravidelné sportování a organizovanou sportovní činnost.

Myslíte si, že bychom měli uvažovat jen o výstavbě haly?

Celý areál má obrovský potenciál a je dnes hojně využíván nejen ke sportovním účelům, ale také k mnoha kulturním akcím. Ty pořádají různé spolky, soukromé společnosti a hlavně také obec. Jsem si jist, že by se měly plány do budoucna zaměřit na areál jako celek, nikoli se omezit pouze na myšlenku haly, která by měla být součástí plánování a řešení tohoto skvělého místa. Měla by vzniknout diskuse, jakým směrem by se areál mohl posunout dále. Mohli bychom si pomoci zkušenostmi z jiných podobných projektů. Přeci jen je potřeba pochopit to, že areál slouží již desítky let a je naší povinností jej posunout dále pro další generace.

To nezní vůbec zle. Jak si občané takový areál mohou představit a nezmizí z něj i oblíbené kulturní akce?

To vůbec nehrozí… od chvíle, kdy jsme jako nové vedení nastoupili ke kormidlu TJ, jsme si řekli, že dále budeme podporovat rozvoj areálu tak, aby nebyly nijak zastavěny či zasaženy pozemky a místa, kde se dnes konají veškeré akce a kde se děje pohyb lidí. Případné umístění haly nijak neomezí ani kulturní či sportovní akce, ani běžné návštěvníky, cyklisty a občany, kteří si oblíbili areál TJ pro setkávání se s přáteli. Pro případnou halu či další sportoviště by byla využívána pouze místa, která dnes leží ladem a mají v sobě potenciál nabídnout mnohem lepší využití. Výše uvedené jsme vždy transparentně deklarovali a stojíme si za tím, aby nevznikaly zbytečné obavy návštěvníků TJ.

