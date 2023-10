Zlatí výherci soutěže Olomouckého spolku okrašlovacího převzali titul majitelů nejhezčích zahrad.

Vítězná zahrada Jana Tomíčka v osadě Hartíkov | Foto: Olomoucký spolek okrašlovací

Více než stovka zaslaných fotografií, hodnocení odborné poroty a konečné hlasování čtenářů Deníku, to vše lemovalo druhý ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu Olomouckého kraje, kterou zorganizoval Olomoucký spolek okrašlovací ve spolupráci s Deníkem.

Desetitisíce hlasů, které přišly do redakce od čtenářů ukazují, že o soutěž je zájem a do našeho kraje patří. Podle slov Richarda Benýška, předsedy Olomouckého spolku okrašlovacího, má soutěž podnítit obyvatele kraje a motivovat k tomu, že i na menším prostoru bytu, domku či zahrady lze vytvořit něco krásného, z čeho má radost nejen majitel ale i sousedé, přátelé, okolí.

Vítěz kategorie Nejkrásnější dům/ blok domu Jan Tomíček s předsedou Olomouckého spolku okrašlovacího Richardem BenýškemZdroj: Olomoucký spolek okrašlovací

V kategorii o Nejhezčí okno, balkon nebo terasu získala nejvíce hlasů Lucie Klemsová ze Starého Města. Maminka dvou malých dětí, která vystudovala grafiku a výtvarnictví, má květiny ráda. Její terasa u domku hýří kombinacemi nejrůznějších barev a druhů. „Nejsem zrovna soutěživý typ, maminka se dozvěděla o soutěži z Deníku, který čte velmi ráda, a přemlouvala mě třikrát, ať se přihlásím. Já ale pořád váhala a fotku poslala až poslední den. Vůbec jsem nedoufala, že bych mohla vyhrát, radost mám o to větší. A chci moc poděkovat všem, kdo pro můj snímek hlasovali.“

Výherní květinová výzdoba Lucie Klemsové ve Starém MěstěZdroj: Olomoucký spolek okrašlovací

Výherkyně Lucie Klemsová s předsedou Olomouckého spolku okrašlovacího Richardem BenýškemZdroj: Olomoucký spolek okrašlovací

Stálé obyvatele osady Hartíkov byste spočítali na prstech obou rukou, zdejší chalupy slouží převážně k rekreaci. Jednu z nich si zhruba před dvaceti lety pořídil Jan Tomíček. Žije v Brně, ale dětství prožil v nedalekém Šumperku a ke zdejšímu kraji má proto vřelý vztah. Svědčí o tom i skutečnost, že stál na počátku snahy o obnovu místní kapličky Zmrtvýchvstání Páně a připravil návrh její fasády a upravil interiér. K profesi restaurátora a štukatéra mu pak přibyla péče o zahradu, ze které během šesti let dokázal na svažitém pozemku vytvořit pohádkový kout, kde nechybí ani malé jezírko. „S úpravami mi pomáhal kolega a současná podoba je vykoupena dřinou. Potýkal jsem se s obvyklými zahradnickými potížemi, tedy škůdci, plísněmi, nedostatkem prostoru. Chtěl jsem zahradu neformální, ale ne aby v ní vládl chaos. Jde o kombinaci a kompromis mezi moderní zahradou a tou, která se hodí k tomuto místu. A hledání bylo docela složité. Nejsem příliš soutěživý, vítězství mě ale potěšilo a na oslavu jsem uspořádal malou zahradní slavnost.“

Olomoucký spolek okrašlovací i Deník chtějí v soutěži nadále pokračovat, přestože Richard Benýšek je trochu zklamán, že mezi vítězi nemají zastoupení větší města nebo přímo Olomouc. „Venkov to městům natírá, možná je to pro příště určitá výzva. Jsem rád, že se zapojují i okrajové části oblasti kraje. Dokazuje to, že zdejším lidem není lhostejné, v jakém prostředí žijí, a že chtějí mít svůj domov co nejhezčí.“