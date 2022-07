Začíná Festival bonsají a japonské kultury. Koná se od 10. do 19. června

Botanická zahrada hl. m. Prahy zahájila další ročník přehlídky nejlepších bonsají od předních českých i zahraničních pěstitelů. Festival bonsají a japonské kultury zahájil velvyslanec Japonska v Praze Jeho Excelence Hideo Suzuki, herečky Kristýna Katakalidu Boková a Jenovéfa Boková, které se netají svou láskou k „Zemi vycházejícího slunce“, zástupci Česko-japonské společnosti, České bonsajové asociace a trojské botanické zahrady. Během deseti dnů se představí téměř 100 tvarovaných stromků z Česka, Slovenska a Německa. Převážně jsou vystaveny lokální dřeviny, zajímavostí jsou exotické druhy nebo kolekce čtyř borovic drobnokvětých z německého Heidelbergu a rovněž osazená skála Saikei. Návštěvníci spatří také více než sto let staré stromky ze sbírek trojské zahrady. Přehlídku i v tomto roce doprovází bohatý program, který přiblíží jak asijské umění tvarování stromů, tak i japonské kulturní tradice. Připraven je též prodej bonsají a doplňkových rostlin. Výstava je v letošním roce opět soutěžní. V letošním roce mohou tu nejkrásnější bonsaj vybrat i sami návštěvníci.

„Naši výstavu jsme letos pojali jako oslavu umění bonsají a japonské kultury. Během deseti dnů se představí téměř stovka krásných bonsají od pěstitelů z Česka, Slovenska a Německa, ale i cenné exempláře ze sbírek naší botanické zahrady. Jsme velmi pyšní na jeden ze stromků, které do naší sbírky přibyly v loňském roce. Jde o špičkový, mohutný buk lesní. Těší mě a děkuji, že záštitu nad letošním ročníkem opět převzal japonský velvyslanec v Praze Jeho Excelence Hideo Suzuki, který spolu se svou chotí výstavu zahájil. Velmi rád bych také poděkoval herečkám Kristýně Katakalidu Bokové a Jenovéfě Bokové, které se staly patronkami akce,“ uvedl Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Otevírací doba: Venkovní expozice:

denně včetně svátků 9.00–19.00 Skleník Fata Morgana:

út–ne 9.00–19.00 Vinotéka sv. Kláry:

po–ne 13.00–19.30

„Letošní výstava představuje na sto vynikajících exponátů převážně od českých, ale i od zahraničních vystavovatelů. Je pro mne příjemným překvapením, že jsou bonsaje v České republice natolik oblíbené. Bylo mi potěšením prohlédnout si všechna tato pečlivě ošetřovaná umělecká díla a nahlédnout do pocitů, s jakými je jejich autoři vytvářeli. Věřím, že výstava i její pestrý doprovodný program budou velkým přispěním ke sblížení návštěvníků s japonskou kulturou,“ oceňuje exponáty vystavené na Festivalu bonsají a japonské kultury Jeho excelence Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v ČR.

100 nejkrásnějších bonsají

Výstava bonsají se už tradičně koná v expozici Japonská zahrada, kde bude umístěno téměř 100 tvarovaných stromků. Ty do Prahy dorazily od pěstitelů z různých koutů Česka, ze Slovenska, ale i z německého muzea bonsají v Heidelbergu a z Lipska. Návštěvníci budou moci obdivovat nádherné rostliny, jako například kvetoucí bugenvileu, smokvoň, moruši bílou, kolekci čtyř borovic drobnokvětých, zajímavostí bude osazená skála. Na výstavě se také poprvé představí mohutná bonsaj fíkusu (Ficus retusa), kterou Botanické zahradě hl. m. Prahy věnoval pan Kim Sae Won, pěstitel z Koreje. Botanická zahrada uspořádala letošní ročník výstavy opět jako soutěžní. V průběhu výstavy tu nejkrásnější vyberou i sami návštěvníci. Mohou hlasovat prostřednictvím QR kódu umístěného na „jmenovce“ každého stromku.

5 NEJ z výstavy bonsají: Největší: Jalovec (Juniperus sabina) od pěstitele Milana Roskoše ze Slovenska Nejmenší: Šeflera dlanitolistá (Schefflera arboricola) a další bonsaje z kolekce Petra Herynka z Prahy Nejstarší: Javor Buergerův (Acer buergerianum), více než 100 let starý stromek ze sbírek Botanické zahrady Praha Nejvzdálenější: Kolekce bonsají od pěstitelů Julia Kolesára a Milana Roskoše z východního Slovenska Nejméně obvyklé bonsaje: Moruše bílá (Morus alba) od pěstitele z Nitry a granátové jablko (Punica granatum)

Deset dní ve znamení japonské kultury

Akce opět nabízí i bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na čajový obřad školy Urasenke s možností ochutnávky šlehaného čaje matcha. Představí se tradiční japonská kuchyně a nebude chybět bubenické vystoupení skupiny Wadaiko yosa-yosa nebo tradiční tanec gejš. Připraveny jsou ukázky bojového umění, nebude chybět meditace zazen a děti i dospělí si budou moci vyzkoušet kaligrafii nebo skládání origami. V rámci festivalu odborníci předvedou tvarování bonsaje s použitím profesionálních technik a materiálů. Zájemci také budou mít možnost bonsaje a další rostliny, například masožravé, na místě zakoupit. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka Japonské zahrady a výstavy, která se koná 16. června a průvodcem bude kurátor Miroslav Horský.

Japonská zahrada v Troji

Japonská zahrada je jednou z nejoblíbenějších expozic trojské botanické zahrady. Rozkládá se na ploše 0,67 ha. Už od svého zpřístupnění veřejnosti v roce 1997 se zde pravidelně konají výstavy bonsají s mezinárodní účastí. V Japonské zahradě také vysadil sakuru v rámci projektu Kořeny osobností prezident Václav Havel a v její blízkosti je borovice Thunbergova, která svým tvarováním připomíná bonsaj a vysadila ji někdejší ministryně zahraničních věcí USA



Madeleine Albrightová. V Japonské zahradě jsou během sezóny vystaveny bonsaje ze sbírky botanické zahrady. Tato sbírka čítá na 70 kusů tvarovaných stromků a je hojně zastoupena javory, stálezelenými hlošinami a drmky. V loňském roce sbírku obohatila mohutná bonsaj fíkusu (Ficus retusa), kterou Botanické zahradě hl. m. Prahy věnoval pan Kim Sae Won, pěstitel z Koreje, nebo špičkové, několika cenami ověnčené bonsaje borovice (Pinus uncinata), buku (Fagus sylvatica) a jalovce (Juniperus sabina), zakoupené od českých pěstitelů. Ve sbírce je také několik více než sto let starých exemplářů.

Podrobné informace o programu Festivalu bonsají a japonské kultury a dalších akcích Botanické zahrady Praha najdete na stránkách https://www.botanicka.cz/clanky/akce/prehled-nasich-akci.

Záštitu nad Festivalem bonsají a japonské kultury převzalo Velvyslanectví Japonska v ČR.

Partnerem Festivalu bonsají a japonské kultury je společnost Forestina, s. r. o., český výrobce zahradních hnojiv, substrátů a dalších produktů nejen pro zahrádkáře.

Generálním partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy je Hyundai Motor Czech.

