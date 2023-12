Do Olomouce míří lidé z Česka i zahraničí.

Monika Řehulková: Olomoucké vánoční trhy jsou jedna z nejoblíbenějších adventních akcí v ČR.

Monika Řehulková, která za Kulturní Olomouc o.p.s. komunikuje s dodavateli, stánkaři, městem, řídí logistiku úklidu, kontroluje program na pódiu, stará se o média a řeší krizové situace, o které u tak náročné a rozsáhlé akce není nouze, tráví už čtvrté Vánoce v centru dění. Trhy se otevřely 19. listopadu. Jak zatím hodnotíte jejich průběh?

Vzhledem k tomu, že trhy pořádá náš spolek již víc než deset let, spoustu věcí dokážeme předvídat a vychytat. Proto si myslím, že letos jedou trhy v dobrém rytmu, lidé si užívají adventní atmosféru i zajímavý program, rodiny i přátelé chodí na oblíbené punče, gastro speciality, nebo pro vánoční dárky do stánků s řemeslným zbožím. Akce je rozložena do tří lokalit a lidé si tak mohou vychutnat i procházky vánočně vyzdobeným historickým centrem. Velkým lákadlem je kluziště, které se vrátilo na trhy po čtyřech letech.



Co nového jste letos pro návštěvníky nachystali?

Kromě kluziště je další novinkou punčová stezka - průvodce po oblíbených vánočních nápojích v rámci obou náměstí i tržnice. K punčům se vážou i nové plechové hrnečky s logem trhů, které si mohou turisté odnést domů jako suvenýr. Detaily ze života trhů, programové tipy i praktické informace najdou nově návštěvníci ve Vánočních novinách, které letos také vyšly poprvé. Každou sobotu je nově v programu gastro show na hlavním pódiu, kde diváci mohou načerpat inspirace pro vánoční vaření a pečení.



Čím ještě se mohou lidé, kteří přijedou na trhy, zabavit?

Na kluzišti je půjčovna bruslí, takže si lidé můžou zabruslit, pokochat se výhledem na rozsvícené město z vyhlídkového kola nebo vyhlídkové terasy na Horním náměstí. Pro nejmenší je připraven dětský kolotoč, Ježíškova dílna s výrobou dárků, zvonička nebo vyřezávaný betlém. Součástí trhů je i bohatý program, kde se střídá muzika všech možných žánrů, divadlo pro malé i velké, veřejné zpívání koled nebo mikulášská nadílka.



V čem je to kouzlo, které láká návštěvníky z domova i ze zahraničí na adventní trhy právě do Olomouce?

Akce se odehrává v historických kulisách jednoho z nejkrásnějších měst zemi, v těsné blízkosti památek zapsaných v UNESCO. Provedení stánků i sortiment respektuje vánoční tematiku a kouzlo místa dotváří i citlivé osvětlení a světelná výzdoba náměstí. To vše tvoří dohromady neopakovatelnou atmosféru trhů, za kterou se lidé rádi vracejí.



Zdroj: Kulturní Olomouc o.p.s.