Nejlepší burgery ochutnáte v teplické Olympii. Přijďte na Burger Street Festival

Teplice, 7.6.2023: Od 16. do 18. června můžou milovníci street foodu ochutnat to nejlepší z nabídky uznávaných streedfoodmakerů v obchodním centru Olympia v Teplicích. Burger Street Festival probíhá od 10 do 21 hodin, v neděli končí festival o hodinu dříve. Vstup na festival je zdarma.

Foto: olympiateplice.cz