Již počtvrté se na konci listopadu rozdávaly ceny v soutěži Ocenění českých exportérů. Jednu z nich si převzal i obchodní ředitel písecké firmy JIRI MODELS Jan Procházka a to v kategorii středně velkých společností.

Jan Procházka převzal cenu od Heleny Kohoutové. | Foto: archiv společnosti

„Máme z ocenění velkou radost, protože jsme umístění vůbec nečekali, bylo velkým překvapením. Jsme na to tedy patřičně hrdí a věříme, že i obyvatelé Písku budou hrdí, že mají ve svém městě takto úspěšnou společnost,“ řekl krátce po zisku prvenství obchodní ředitel píseckého nakladatelství.

Do letošního 4. ročníku Ocenění českých exportérů se přihlásilo 165 českých firem, mezi nimi bylo 79 rodinných podniků. Téměř osm desítek firem se klání zúčastnilo vůbec poprvé. Vítěze vybírala porota ze 118 finalistů, kteří splnili kritéria soutěže. Ceny se udělují v šesti kategoriích. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají podniky s ročním obratem do 100 milionů korun, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony korun. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů korun posbírají vavříny v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST. Finalisté soutěže, kteří dohromady zaměstnávají asi 18 tisíc lidí, loni vyvezli zboží a služby za miliardy korun. Jejich obrat byl vyšší než 64 miliard korun.

Zdroj: JIRI MODELS a.s.

Zakladatelka projektu Ocenění českých exportérů a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová vysvětlila, že cílem projektu je podpořit tuzemské firmy a pomoci jim rozvíjet jejich aktivity. „Více než pětadvacet let podporujeme ryze české společnosti, a to prostřednictvím soutěží, které oceňují ekonomické výsledky, podnikatelský příběh, transparentnost a v neposlední řadě i to, zda je firma aktivní i na zahraničních trzích. Export je významnou součástí české ekonomiky a dalším aspektem je i to, že společnosti, které vyvážejí své výrobky, služby či know-how tím reprezentují Česko po celém světě. Je mnoho firem, co začínaly od nuly v malém a staly se světovými lídry, kteří určují další vývoj,“ řekla.

Nejlepším českým exportérem v kategorii střední společnost byla zvolena společnost JIRI MODELS, české nakladatelství, které již 30 let nabízí širokou paletu knih, hraček, her a papírenského zboží.

Jak uvedla marketingová manažerka společnosti Klára Vyvodíková, společnost vyvíjí a přináší na trh produkty ideální pro rozvoj kreativity, jemné motoriky a zábavy dětí. „To vše v oblíbených dětských licencích jako jsou Disney, Tlapková patrola, Prasátko Peppa a nově také Bing a Harry Potter, i v nelicenčních motivech, kde dlouhodobě nejoblíbenější zůstává farma, ZOO a doprava,“ jmenovala u dětí oblíbené hrdiny.

Jan ProcházkaZdroj: archiv společnosti

Dodala, že v průběhu svého rozvoje zaznamenala společnost několik důležitých milníků, z nichž nejzásadnějším je specializace na vývoj licenčních titulů. „V současné době zde vyvíjí řadu formátů omalovánek, kreativních aktivit a zábavných knížek doplněných dalšími prvky, jako jsou samolepky, šablony, vystřihovánky či psací potřeby. Kromě nakladatelských titulů na trh přináší též dětská razítka, samolepky, pexesa, psací potřeby a jiné hry, hračky a papírenské zboží,“ uvedla Klára Vyvodíková.

Společnost se coby aktivní vystavovatel účastní nejvýznamnějších mezinárodních výstav ve svém oboru v Německu a v Číně. Klíčovými zahraničními teritorii jsou Slovensko, Maďarsko, Belgie, Velká Británie, Francie, Nizozemí, Německo a přibývají další země.

Zdroj: JIRI MODELS a.s.