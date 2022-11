Také rádi pracujete na home office? Dejte tomuto způsobu práce šťávu a nezůstávejte doma. V době internetu můžete přece pracovat odkudkoliv. Třeba i z druhé strany zeměkoule. A ještě si při tom užívat!

Foto: esky.cz

Jak vypadá taková ideální pracovně-cestovatelská destinace? Neměla by být příliš drahá, civilizační výdobytky by tu měly být bez problému dostupné a hlavně, mělo by tu být nádherně! A takových míst je na světě docela dost. Jen se přesvědčte.

Dubaj

Že hned první místo nesplňuje podmínku nepřemrštěných cen? Jistě, nejlidnatější město Spojených arabských emirátů určitě není lacinou lokalitou, ovšem i tady se dá sehnat hotel, z jehož cen středoevropana hlava bolet nebude. A ušetřit navíc můžete i na dopravě. Stačí do vyhledávače zadat heslo letenky dubaj - eSky.cz pak nabídne ty nejlevnější.

A proč chtít pracovat právě odsud? Snad už jen proto, jak dnes třímilionové město došlo k současné slávě. V místech, kde se tyčí mrakodrapy, bylo před pár lety jen nekonečné moře písku. A dnes jde o jedno z nejfuturističtějších měst světa. Nejvyšší budova světa, nejluxusnější hotel světa, umělý ostrov ve tvaru palmy, nákupní středisko s krytou sjezdovkou. Kde jinde hledat inspiraci pro náročné pracovní úkoly než ve městě, kde neznají slovo nejde?

Zdroj: esky.cz

Paříž

Dvoumilionová metropole Francie není jen centrem politiky a administrativy země galského kohouta. Po ekonomické stránce jde o centrum celé západní Evropy. Málokde na starém kontinentu budete mít před sebou tolik příležitostí k novému byznysu. A pokud je nehledáte, Paříž vám pro práci i cestování musí vyhovovat také.

Kde jinde byste chtěli spojit příjemné s užitečným než v některém místním bistru, hospůdce, kavárně nebo vinárně? Skvělé jídlo, vynikající pití, atmosféra jako z filmu. A pak zaklapnete notebook a hurá do víru velkoměsta!

Po práci na Eiffelovu věž? Pochopit pomíjivost doby u katedrály Notre-Dame nebo baziliky Sacré-Coeur? Rozšířit si obzory v Louvru, Musée Rodin nebo Musée d'Orsay? Nebo se jen kochat pohledem na velkoměsto, které znáte z filmů a románů? Jste v Paříži, užívejte si!

Zdroj: esky.cz

Helsinky

Že jste finskou metropoli v tomto výčtu nečekali? Málokde v Evropě je život pro našince tolik inspirativní jako právě tady na severu. Hrdí a srdeční lidé s jasnými životními hodnotami, školský systém, který Finsku závidí celý svět, a otevřenost moderním technologiím - to dělá nejen z Helsinek skvělé místo pro práci.

A po práci legraci - minout byste neměli mořskou pevnost Suomenlinna neboli Finský hrad. Zdejší expozice každému vysvětlí, jak trnitá byla cesta Finska k samostatnosti i jak si jí dnes Finové váží. Ne nadarmo je toto místo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Člověku by z toho vyhládlo. Místní Mekkou pouličního stravování a nákupu potravin je Trhové náměstí neboli Kauppatori. Dodnes se tu trhy konají. Tak širokou nabídku ovoce, zeleniny, hub a čerstvých ryb najdete jen málokde. A to vše obklopují parádní secesní kulisy. Architektura různého stáří je vůbec velkou devizou Helsinek. Přijeďte se přesvědčit.

Zdroj: esky.cz

Athény

Nebo raději za teplem? Kde jinde se vybičovat k velkým pracovním výkonům než pod starověkou Akropolí pod dohledem Dia, Héry, Héfaista, Poseidóna či Apolóna? A po online meetingu rychle okusit žhavou řeckou současnost plnou pestrých barev a bohatých chutí.

Nebo raději zůstanete očima ve starověku? Chrám Parthenon zasvěcený patronce města, bohyni Athéně, chrám Erechtheum zasvěcený jí i Poseidónovi nebo čtvrť Agora s Věží větrů vás vrátí daleko před počátek našeho letopočtu. Čas v Athénách totiž plyne poněkud jinak než jinde na světě. Pro člověka bažícího po odpočinku mnohem příjemněji.

Nebo jste si nevybrali? Nevadí! Určitě najdete místo, kde se vám podaří ideálně skloubit vášeň pro cestování s vaší prací.

Zdroj: esky.cz