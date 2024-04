Přijďte ochutnat vína z mnoha zemí světa na Zámek Zábřeh v úterý 30. dubna.

Foto: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Dvacátý druhý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín pořádá klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. ve spolupráci s hotelem Zámek Zábřeh a Národním vinařským centrem. Akce probíhá za podpory Vinařského fondu. Zakladatelem jediné soutěžní přehlídky vín v Moravskoslezském kraji byl guru českého a moravského vinařství prof. Vilém Kraus.

Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Vinaři z Čech a Moravy spolu s dovozci vín ze zahraničí nominovali do letošního ročníku Cuvée Ostrava v šesti soutěžních kategoriích 108 soutěžních vzorků: 23 bílých vín suchých (kategorie A1), 26 bílých vín polosuchých a polosladkých (A2), 36 vín červených (B), 11 vín růžových (C), 10 vín šumivých a perlivých (D) a 2 vína likérová a sladká (E). Celkem byla do soutěže přihlášena vína sedmi zemí: Česká republika (88 vín), Slovensko (7), Španělsko (5), Rakousko (3), Francie (2), Portugalsko (2) a Bulharsko (1). Vína, která splnila statut soutěže, byla dne 8. dubna 2024 hodnocena pod odbornou garancí Národního vinařského centra ve Valticích. Hodnotilo se stobodovou stupnicí v souladu s kritérii definovanými Národními standardy certifikovaných soutěží vín v České republice. Vína se ziskem 90 bodů a více byla oceněna Velkou zlatou medailí, vína mezi 87 a 89,99 body Zlatou medailí a vína mezi 84 až 86,99 body Stříbrnou medailí. Organizátoři se zavázali neudělovat Bronzové medaile.

Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Trojice odborných komisí pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka DrSc., Prof. Ing. Josefa Balíka PhD. a Jiřího Dunovského udělila 5 velkých zlatých, 25 zlatých a 40 stříbrných medailí. Moravská vína obdržela 4 velké zlaté, 17 zlatých a 32 stříbrných medailí. Ze zahraničních účastníků uspěla nejčastěji vína ze Slovenska (1 velká zlatá, 3 zlaté, 3 stříbrné), Španělska (1 zlatá, 2 stříbrné), Portugalska (2 zlaté), Francie (1 zlatá, 1 stříbrná), následovalo Rakousko (2 stříbrné) a Bulharsko (1 zlatá).

Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Výstava vín Cuvée Ostrava se uskuteční dne 30. dubna 2024 v prostorách Zámku Zábřeh v Ostravě. Pomyslné medaile a tituly šampiónů udělí Komise veřejnosti, což umožní vinařům a dovozcům vín porovnat názory odborníků a milovníků vín. Organizátoři Cenou Jaroslava Kozla v podobě díla skláře Ricarda Hoineffa připomenou předloni zesnulého jihomoravského vínobuditele, bez něhož by soutěž Cuvée Ostrava nikdy nevznikla. Doprovodný program pro veřejnost zahájí v 17 hod. prof. Fedor Malík tradiční řízenou degustací „Slovenská vína o páté“. Současně bude za doprovodu cimbálové muziky zpřístupněna výstava vín s možností volné ochutnávky nejen soutěžních vzorků, ale také odrůdových vín přítomných moravských vinařů a dovozců zahraničních vín. Doprovodný program výstavy vín pro veřejnost završí od 20 hod. Tomáš Dominec a jeho prezentace „Vína Francie posedmé“.

Zdroj: Youtube

Neskromným cílem organizátorů Cuvée Ostrava je renesance dobrého jména kupáží v očích veřejnosti a návrat kvalitního cuvée na přední místa nabídky českých a moravských vinařů, podobně jako v jiných vinařsky vyspělých zemích. Slovy duchovního otce soutěže prof. Viléma Krause: „Není cuvée jako cuvée“.

