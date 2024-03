Zajímá Vás, kde najdete to nejlepší řeznictví ve městě? Přece na Rohlik.cz, kde nabízí 4x větší výběr než v běžném supermarketu. V nabídce navíc objevíte i ty nejlepší kousky od vyhlášených farmářů a řezníků z celého Česka, jako je třeba prémiové maso Qualivo nebo Naše Maso.

Foto: Rohlik.cz

Samozřejmostí je i široká nabídka BIO produktů a exkluzivních dodavatelů, které byste jinde těžko hledali. Díky výraznému zkrácení dopravního řetězce si navíc můžete veškeré maso dopřát dokonale čerstvé jako z té nejlepší restaurace!

Nejlepší MASO! za tu nejlepší cenu

V nabídce Rohlik.cz nesmí chybět ani vlastní značka, pod kterou najdete to nejčerstvější české hovězí plemene čestr, vepřové duroc z Orlických hor i pomalu rostoucích kuřata, která jsou 55 dní krmena směsí bez geneticky modifikovaných organismů a chovaná na podestýlce ze slámy, či hoblin.

Pokud si potrpíte na extra kvalitu, pak nesmíte přehlédnout BIO MASO! Po porážce maso zraje k dokonalosti minimálně týden na sucho, čímž je křehčí a chutnější. Zvířata jsou krmena rostlinnou stravou bez používání umělých hnojiv a chemických přípravků. Během vegetačního období mají zajištěny volný výběh na pastvinách a celý proces produkce, od chovu po porážku, je přísně kontrolován příslušnými certifikáty dle standardů ekologického zemědělství. To vše navíc za cenu, o které se Vám ani nesnilo.

Dokonalá čerstvost s garancí vrácení peněz

Když koupíte maso v obchodě, musí se nejdřív dostat od dodavatele do centrálního skladu a pak na prodejnu, kde čeká na naskladnění, a po přemístění do chlaďáku na to, až si ho koupíte. Pak s vámi putuje do auta nebo na procházku, než ho doma vybalíte a dáte znovu chladit. Tím změníte teplotu masa, které pak rychle ztrácí na kvalitě i trvanlivosti. Na Rohlíku nic takového nehrozí. Od řezníka je maso chlazené převezeno na sklad sklad a pak chlazené dovezeno až k Vašim dveřím. Bez zbytečných změn teplot. Pokud však dostanete kousek, se kterým nebudete spokojeni, bez zbytečných dohadů dostanete peníze zpět. To je Rohlík!

Zdroj: Rohlik.cz