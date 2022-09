Paralympijští vítězové a mistři světa z USA, tým Kanady, nejlepší parahokejisté Slovenska, Norska, Německa ve spojeném IPH týmu a samozřejmě domácí Češi. Elitní světový parahokej se opět sjíždí do Ostravy.

Foto: parahockey.cz

RT Torax Arena bude od 24. do 30. září hostit nejlepší parahojisty světa v rámci druhého ročníku International Para Hockey Cup 2022. Turnaj, který hned na startu nové sezóny 2022/23 prověří aktuální formu světové parahokejové špičky. Přijďte fandit českým parahokejistům a užijte si něco víc. Parahokej není jen sport, góly nebo dramatické souboje. Parahokej je víc!

Zdroj: parahockey.cz

International Para Hockey Cup (IPH Cup) je skvělou příležitostí pro parahokejové týmy srovnat v sezóně, kdy se nekoná mistrovství světa svou formu, předat si vzájemně zkušenosti a posunout rozvoj mladých hráčů. Ostrava opět dokazuje, že se stala srdcem parahokeje a elitní světové týmy se sem opakovaně a rády vracejí. „Jsme moc rádi, že můžeme hrát zase v Česku, které se nám stalo v posledních letech v podstatě druhým domovem. Profesionalita místního organizačního týmu, přátelské prostředí v hotelích a Ostrava dělá z každé naší cesty příjemný zážitek,“ řekl k návratu do Ostravy manažer kanadské reprezentace Marshall Starkman. Potvrdil tak, že se právě Česko a Ostrava staly v posledních letech celosvětovým srdcem tohoto sportu.

IPH Cupu 2022 nabízí celkem deset utkání v pěti hracích dnech, ve kterých si fanoušci budou moci opět vychutnat ostré zákroky a rychlý a dravý parahokej. Zajímavé bude sledovat také zápasy, do kterých nastoupí speciálně složený IPH tým. Česká reprezentace přijede do Ostravy už tuto neděli, aby mohla absolvovat týdenní společné soustředění s nejlepším parahokejovým týmem planety z USA. „Na to se těšíme úplně nejvíce. Jak realizační tým, tak hráči. Budeme spolu trénovat a jsme zvědaví, kam až nás Američané pustí,“ řekl reprezentační trenér Jakub Novotný. „Nastaví nám vlastně zrcadlo, kam až se můžeme posunout, co konkrétně zlepšovat, jak bychom mohli český parahokej dál posunout,“ dodal Novotný.

Zajistěte si včas své vstupenky na International Para Hockey Cup 2022 a užijte si více! Parahokej není jen hra, to nejsou jen góly, není to jen adrenalin nebo rychlá jízda. Parahokej je víc.

Přijďte fandit české parahokejové reprezentaci a zažijte mnohem víc!