Skvělou sestavu výškařů, plnou zvučných jmen se podařilo získat pro 23. ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém Hustopečské skákání Agrotec 2023.

Mezi ambasadory a hosty nechybí Šárka Kašpárková, Radek Juška a letos i Barbora Špotáková | Foto: Město Hustopeče

V sobotu 4. února se v hustopečské Městské hale sejde řada atletů zvučných jmen v čele s aktuální mistryní světa z amerického Eugene Eleanor Patterson z Austrálie a loňským vítězem hustopečského mítinku a světovou jedničkou Korejcem Sanghyeok Woo. Nebudou chybět ani závody dětí, mládeže a doplňkové soutěže mužů a žen.

Hustopečské skákání Agrotec 2023 je jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí na jihu Moravy a pravidelně se zařazuje mezi TOP 10 nejlepších specializovaných mítinků světa. "Letos postoupil do kategorie WorldIndoor Tour - Silver meeting, což je nejvyšší možné ocenění pro tento typ soutěže na světě," prozradila manažerka závodu Andrea Cejnková, která má na starosti i kontakt se závodníky. "Díky tomu se nám opět zvýšil zájem o start na tomto závodě," dodala.

Hlavní hvězda ženské soutěže Eleeanor Patterson z Austrálie měla skvělou uplynulou sezónu. Zvítězila na MS 2022 v novém osobním maximu 202 cm a porazila i světovou jedničku Ukrajinku Yaroslavu Mahuchikh. Na halovém MS v Bělehradě byla druhá a zdobí ji i páté místo na posledních OH v Japonsku, Největší soupeřkou by ji mohla být světová trojka Ukrajinka Iryna Geraschenko, která se rovněž může pyšnit osobním rekordem 200 cm. Iryna Hustopeče důvěrně zná ze svých předcházejících startů a může se pochlubit 4. místem na MS 2022 i na OH 2021. Na halovém MS 2022 byla tato stálice světové výšky posledních let pátá. Svou první seniorskou medaili si vybojovala další ze závodnic, které již přislíbili účast v Hustopečích Marija Vukovič z Černé Hory. Tato bývalá juniorská mistryně světa vybojovala na letošním ME v Mnichové stříbro. Českou výškařskou školu bude opět zastupovat Michaela Hrubá, která sice ohlásila přestup mezi trojskokanky, ale v Hustopečích se vrátí ke své bývalé úspěšné disciplíně.

Nabitá soutěž bude i mezi muži. Startovní listině vévodí světová jednička a loňský hustopečský vítěz Sanghyeok Woo, jenž má svůj absolutní osobní rekord 236 cm právě z Hustopečí. V roce 2022 vyhrál světový halový šampionát a byl druhý na MS v americkém Eugene. Bronzem z halového MS 2022 se může pochlubit další atraktivní závodník Hamisch Kerr z Nového Zélandu, který je na světovém žebříčku na 7. místě. Po roční pauze zaviněné zraněním se do výškařského sektoru vrací Brandon Starc z Austrálie, který skončil na 5. místě na OH 2021 a může se pochlubit i šestým místem z MS 2019 a vítězstvím ve finále Diamantové ligy. Start v Hustopečích přislíbili i další dva závodníci ze světové desítky, medailista z MS i ME Ukrajinec Andriy Protsenko a finalista posledních dvou MS Luis Zayas z Kuby.

Mítink začne ve čtvrtek 2. února žákovskými soutěžemi, kde budou fanoušci držet palce především domácím závodníkům z atletického oddílu TJ Agrotec Hustopeče. O den později hustopečské děti absolvují společný trénink se světovými výškaři, který pro ně bývá velkou motivací v jejich sportovním životě. A v sobotu zažijí velkou dorosteneckou premiéru dosavadní místní žákovská želízka Nikola Seďová, Adriana Dlapalová a především Vojtěch Homola, který byl nedávno zařazen do širší reprezentace ČR.