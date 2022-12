Soutěž E.ON Energy Globe zná vítěze letošního 14. ročníku. Nejlepším tuzemským ekologickým a udržitelným projektem se stal kyjovský start-up MYCO, který se zaměřuje na výrobu obalových materiálů z houbového mycelia.

Foto: E.ON

Z šesti finalistů soutěže E.ON Energy Globe vybrala veřejnost svým hlasováním tři nejpřínosnější projekty pro naši planetu. MYCO si získalo srdce lidí výrobou obalových materiálů z hub. Výplň z houbového mycelia může zcela nahradit pěnový polystyren, který běžně po jednom použití putuje do odpadu. Oproti tomu jsou přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu snadno kompostovatelné, nenáročné na výrobu a dají se využít například jako hnojivo. Za své vítězství získalo MYCO hlavní cenu 300 000 korun od společnosti E.ON.

„Do poslední chvíle jsme netušili, jak si v silné konkurenci stojíme. Takže obrovské překvapení a radost při vyhlášení byla ryzí. Lidé z blízkého okolí byli podobně nadšení jako my sami. Co se týče výhry - peníze se samozřejmě nikdy neztratí. Aktuálně se připravujeme na stěhování firmy do nového většího prostoru, zároveň pořizujeme nové technologie do výroby. Je to další krok k onomu zprůmyslnění, které je cílem našeho projektu,” říká zástupce a zakladatel projektu MYCO David Minařík.

Porota ocenila propracovanost projektu v Kněžicích

Druhé místo obsadila společnost Wienerberger se svými solárními panely integrovanými do střechy a třetí pozici a zároveň i speciální Cenu poroty, brala středočeská obec Kněžice, která je příkladem toho, jak se dá pracovat na své energetické soběstačnosti. Celkem přišlo do soutěže téměř 10 tisíc hlasů.

„Pokud chceme naši planetu zachovat v dobrém stavu i pro budoucí generace, je důležité o tom nejen mluvit, ale také pracovat na změně. I to je důvod, proč pořádáme soutěž E.ON Energy Globe. Chceme tak pomáhat těm, kteří se snaží něco změnit. Nesmírně na mě zapůsobilo, že existuje spousta lidí, kteří každý den dělají něco pro to, aby byl svět o něco lepší,“ vysvětluje Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.

Vedle tří oceněných projektů ve finále usilovaly o přízeň veřejnosti také město Rokycany s projektem revitalizace místního potoka, obec Rybí se svým systémem čističek odpadních vod a společnost Savee, která se zabývá optimalizací osvětlení v již postavených budovách.

Zdroj: E.ON

Vítěz reprezentuje Česko na světovém finále

Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala už neuvěřitelných 3 339 projektů. Vítěz české soutěže pak zastupuje Českou republiku na světovém finále. To se letos konalo na konci listopadu ve Vídni a český projekt si odnesl ocenění. Více informací o soutěži najdete na webu www.energyglobe.cz.