Zamilovali jste si sneakery natolik, že si nedovedete představit je odložit do skříně dokonce ani když je za okny sníh a mráz? Sneakerové brandy to dokonale rozumí a již několik posledních sezon nabízejí teplejší verze tohoto druhu obuvi. Různé modely outdoorových sneakerů pro ženy, pro muže i pro juniory jsou k dostání v kamenných prodejnách a v internetovém obchodě Sizeer. Které z nich jsou nejvíce hot? Napovíme Vám!

Kultovní projekty Nike

Jaké by zimní sneakery měly být? Především teplé, odolné na proměnlivé atmosférické podmínky a pasující do většiny stylizací. Které boty z nabídky Nike si poradí s těmito výzvami? Kultovní kicksy této značky, které s úspěchem můžete nosit v chladnější dny, to je mimo jiné model Blazer Mid ’77 OG QS. Vysoký svršek vyrobený z přírodní kůže ochrání nohy před chladem a design navazující na basketbalový styl upoutá zrak a spolupracuje s jinými elementy streetwearových outfitů. V Sizeer jsou k dostání různé verze této nadčasové obuvi v několika barevných verzích, které jsou dostupné v dámském, pánském i juniorském vydání. Mezi společné přednosti patří vysoký střih a velký černý Swoosh na bocích. Tyto boty jsou nezbytnou nabídkou nejen pro fanoušky retro stylu. Dalším projektem Nike, který vede prim mezi outdoorovými sneakersy, je obuv Nike Air Force 1 High. V Sizeer najdete osvěžené verze těchto ikon určené pro ženy. V zimě se osvědčí především model Nike Air Force 1 High Utility 2.0 – se svrškem z přírodní kůže s vrstvou chránící před vlhkem a přilnavým dezénem, který zabrání uklouznutí. Zimní design těchto bot bude skvěle spolupracovat s oblečením a doplňky na chladné měsíce – noste je s džíny, kabáty, péřovými bundami a s čepicí typu beanie.

Zimní sneakery od Vans, Converse a Timberland

Nike, to není jediná značka produkující skvělé teplejší verze kicksů. Módní boty, které se osvědčí v nepříznivém počasí, jsou také mimo jiné vysoké sneakery Vans SK8-HI Mte, které jsou dostupné v provedení pro ni i pro něj. Ačkoliv vzhledem připomínají kultovní kecky značky, jsou masivnější a zajistí účinnou termoizolaci. Garantují Vašim nohám komfort a maximální ochranu před chladem díky moderním technologiím HydroGuard™ 360 ° a Primaloft®. Boty jsou dostupné v různých barevných variantách – od surových zemitých odstínů, až po zářivé barvy – takže si mezi nimi jistě najdete variantu, která bude pasovat do Vašeho stylu. Další značkou, jejíž obuv zaujímá horní příčku na seznamu top zimních sneakerů, je Converse. Kecky ze série Run Star Hike – se svrškem z odolného polyesteru a s charakteristickou masivní podrážkou s výrazně vyřezávaným dezénem, můžete nosit v teplejší zimní dny. Jejich odvážný jedinečný design vynese Vaše stylizace na vyšší úroveň. V tématu outdoorových sneakerů nemůžeme opomenout nabídku značky Timberland. Například boty ze série Timberland Brooklyn pro ni a pro juniory, to je podstata minimalistického stylu značky, který ideálně zapadá do charakteru zimních outfitů do města.

To samozřejmě nejsou všechny modely zimních sneakerů, které na Vás čekají v Sizeer.