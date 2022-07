Nejlépe hodnocenou restaurací na Vysočině je podle uživatelských recenzí na Mapách Google Měšťanský pivovar Polná. Majitelé podniku, manželé Pártlovi, za to v převzali od zástupců společnosti Google ocenění Křišťálový špendlík.

Spolumajitel Ladislav Pártl a šéfkuchař Svatoslav Rychtecký | Foto: Google

Žil tady Bohumil Hrabal a majitelé svoji práci dělají srdcem. Před demolicí zachráněný pivovar v Polné převzali před lety manželé Ladislav a Marie Pártlovi. Ti zde vybudovali restauraci a penzion. V jejich firemním profilu na Mapách Google se to jen hemží nádhernými vzkazy od spokojených zákazníků, kteří nejvíce oceňují zdejší atmosféru, houževnatost majitelů a útulná zákoutí v zeleni, ale samozřejmě i dobré jídlo.

Zdroj: Google

„Naše motto je: Vše co děláš srdcem, přináší spokojenost všem - a to je hlavní důvod našeho úspěchu,“ uvedl majitel Ladislav Pártl, který občas v restauraci zaskakuje i jako číšník. Z ocenění Křišťálový špendlík má velkou radost. „Děkujeme našim hostům, právě oni o tom rozhodli, a my se na ně opět těšíme,“ vzkazuje.

„Gratulujeme manželům Pártlovým k ocenění Křišťálový špendlík. Cenu sice předává Google, ale ve skutečnosti je to ocenění od uživatelů, kterým se v pivovaru líbilo, a proto také zanechali v Mapách a ve Vyhledávání obrovské množství pozitivních recenzí. Google svými nástroji a produkty pomáhá malým podnikatelům růst, aby dokázali plně využít výhod a příležitostí digitální doby. Pivovar v Polné je toho krásným příkladem,” uvedla mluvčí Googlu v České republice Iva Fialová.

Manželé Ladiaslav a Marie PártloviZdroj: rodinný archiv

Google udělí ceny Křišťálový špendlík v červnu deseti vybraným podnikům s nejlepším hodnocením ze sektoru pohostinství a gastronomie z různých koutů České republiky. Velmi často jde o malé firmy se zajímavým podnikatelským příběhem, které přispívají k rozvoji místních komunit i ekonomik a díky pozitivním recenzím lákají i zákazníky, kteří místem třeba jen projíždějí.

Vítězné podniky byly vybrány na základě několika kritérií, přičemž rozhodující bylo množství pozitivních recenzí a počet udělených hvězdiček na Firemním profilu podniku v daném regionu České republiky ke konci dubna 2022.

Jména vítězů jsou postupně zveřejňována na mapě na stránce www.kristalovyspendlik.cz. Kompletní list vítězů bude znám 23. června.

Spolumajitel Ladislav PártlZdroj: Google

V Polné se plní sny

Před lety byl zachráněn pivovar v Polné na Jihlavsku před demolicí, následně jej převzali manželé Ladislav a Marie Pártlovi, kteří zde vybudovali restauraci a penzion. V jejich firemním profilu na Mapách Google se to jen hemží nádhernými vzkazy od spokojených zákazníků, kteří nejvíce oceňují zdejší atmosféru, houževnatost majitelů a útulná zákoutí v zeleni, ale samozřejmě i dobré jídlo. S Ladislavem Pártlem jsme si o dění kolem restaurace a penzionu a také o jeho cestě za plněním snů povídali.

Zdroj: Google

Kdy jste objekt pivovaru převzali a v jakém byl tehdy stavu?

Objekt jsme s mojí drahou ženou Marií oficiálně zakoupili v roce 2018. Pivovar byl částečně zrekonstruován bývalým majitelem Ivanem Vlachem, který zde měl soukromé bydlení. A zde začaly naše první krůčky gastronomie, pořádali jsme různé soukromé akce, minikoncerty a mnoho dalšího. Tam, kde nyní stojí restaurace, byl objekt v dosti bídném stavu, a tak začala náročná rekonstrukce – byl únor 2019 a už 7. srpna téhož roku přišla slavnostní chvíle otevření restauračního zařízení.

Co vás vlastně přimělo k tomu "do toho jít"? Co vás to napadlo? Byl to sen z dětství? Okamžitý impuls?

Byl to asi životní sen. U mě je to taková malá pohádka „Tři oříšky…“ Měl jsem tři životní přání, skvělou ženu, což mi na druhý pokus vyšlo. Pak dvojčátka holku a kluka, a tak mám Mařenku a Ládíka. A třetí oříšek byl malý penzionek s restaurací. Dozvěděli jsme se s Marií o prodeji pivovaru, domluvili jsme si návštěvu, prožili spoustu bezesných nocí a ještě několik návštěv. A pak jednoho říjnového dne roku 2017 jsme si dali slovo s bývalým majitelem Ivanem Vlachem a skončilo to pořádnou „alkoholovou opicí“. Tím byla koupě dokonána. Měšťanský pivovar je památka, žil zde i Bohumil Hrabal. Tento objekt má kouzelného ducha, navíc já jsem polenský patriot. Polná je krásné historické město se spoustou památek, takže zde chceme ještě více probudit turismus.

Pamatujete si den, kdy jste otvírali?

Jako by to bylo dnes. Kalendář ukazoval 7. srpen 2019. Na menu byla slavnostní svíčková s karlovarským knedlíkem a restaurace praskala ve švech. Vážně to tak bylo!

Kolikrát jste to chtěli s manželkou od té doby zabalit, zavřít?

Tahle verze nikdy nenastala, neboť od začátku jsme do toho šli s láskou, s radostí.

Máte dvojčata, co oni a restaurace?

Ládík a Mařenka mají nyní krásných sedm let, chodí v Polné do školy, která je hned naproti naší restauraci. Takže je tu máme každý den v odpoledních hodinách. A hlavně Ládík je velmi rád za barem či v kuchyni s naším šéfkuchařem. Tak snad je budoucnost vyřešena.

Jaká je vaše původní profese? Kuchař, číšník?

Ale kdepak! Já jsem původně „klikař“. Patnáct let jsem pracoval ve firmě M&T, což je výrobce kvalitních designových klik, měl jsem na starosti obchodní činnost. Moje žena zase měla firmu na prodej dveří Sapeli. A jak to tak bývá, klika patří do dveří, vzniklo z toho manželství, dvojčátka a společné podnikání.

Takže ideální průběh. Jak máte rozděleny pozice v pivovarské restauraci a penzionu?

Já mám na starost provoz a žena se stará o ekonomiku, personál a stavební úpravy celého objektu.

Řekněte mi, vy provozujete restauraci a penzion, ale co ten pivovar?

Pivo zde zatím nevaříme, neboť v roce 1948 byl pivovar znárodněn a všechny technologie zmizely. V našem objektu máme restauraci, ubytování a malé wellness, takže už jen ten pivovar chybí. Věřím, že v budoucnu to dopadne…

Když se potkáte s kamarádem ze školních let, na co ho k vám zvete?

Na dobré pivko a pohodové posezení s lahodným jídlem.

Kdo vládne kuchyni a „kecáte“ mu do toho hodně?

V kuchyni vládne můj blízký příbuzný Sváťa Rychtecký a ten svým rukopisem vytváří styl našeho gastra. Jsem nadmíru spokojený.

Prý jako číšník taky občas působíte na place. Je to kvůli nedostatku lidí, nebo jste prostě „blázen“ a baví vás to kmitat v lokále?

Teď jste mě rozesmál, protože dva roky jsem nedělal nic jiného. Nejprve to začalo nedostatkem personálu, až se z toho stala posedlost. Baví mě kontakt s lidmi, prohodit s každým pár vět, popřát dobrou chuť a vidět spokojené hosty. Nedávno nám do restaurace přiběhl náš pes a kolega číšník Luboš povídá mé ženě "Ten je jako Láďa, všechny musel očuchat a pozdravit.“

Jste profesně postižen? Tedy když jste někde mimo Polnou, sledujete dění v jiných restauracích a inspirujete se?

Jasně! Dříve jsem koukal na každou kliku na dveřích a nyní mám tuto posedlost u jídla. Miluji dobré jídlo, a tak rád navštívím i jiné restaurace a pozoruji, jak to kde funguje. Inspirace je také důležitá, každopádně máme stejně svoji vizi a poté cestě se snažíme kráčet.

Máte vůbec nějaký volný čas? Nebo ho trávíte vesměs v podniku?

Trávím čas s rodinou, naše dvojčátka nás dokáží úžasně nabít. Jinak miluji sport, jak aktivně, tak pasivně. Pětatřicet let jsem kopal v místním Slavoji.

A co dovolená? Asi nic moc, že?

Dříve jsme s mojí ženou hodně cestovali s batůžkem po světě, ale nyní je to horší. Ale dva týdny toulání v roce se nám vždy daří dodržet.

Co vás v podniku, na dění kolem restaurace a penzionu nejvíce štve?

Jsou to komplikace, které přicházejí globálně a nemůžeme je ovlivnit ani změnit.

A z čeho máte největší radost?

Když vidím spokojeného hosta, to je odměna, že děláme naši práci dobře.