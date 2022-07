Nejlépe hodnoceným podnikem z oboru gastronomie v oblasti východních Čech je podle uživatelských recenzí na Mapách Google kavárna LoriCafé Kuks. Majitelé podniku, manželé Lorencovi, za to převzali od zástupců společnosti Google ocenění Křišťálový špendlík.

Foto: Google

Rodinná kavárna se nachází v obci Kuks, která je proslulá barokním lázeňským areálem se špitálem a sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Na historickou památku je krásný výhled také z oken oceněné kavárny. Manželé Lorencovi dříve provozovali penzion v Janských Lázních, poté ale přesunuli své podnikání právě do této výjimečné lokality, která je přímo nadchla. Stejně tak jako jejich kavárna zákazníky, kteří si v recenzích na Mapách Google velmi pochvalují skvělou obsluhu, krásný výhled na Kuks, ale i příjemné prostředí a výborné jídlo a zákusky.

Zdroj: Google

„Snažíme se, aby se u nás naši hosté cítili jako doma, práce nás baví a naplňuje. S celým skvělým týmem se snažíme rozdávat radost našim hostům,“ říká majitel David Lorenc. Z ocenění Křišťálový špendlík mají majitelé obrovskou radost a jsou hostům za hezké recenze vděční. „Moc si tohoto ocenění vážíme a z celého srdce děkujeme za podporu v dobách nelehkých,“ vzkazuje šéf.

Cenu majitelům přijeli předat jedni z ambasadorů projektu Michal a David Vaníčkovi, známí na sociálních sítích jako Dva tátové, kteří často cestují se svými dvěma dcerami. „U nás nemusíme přemlouvat děti, aby jely na výlet, ale když je po cestě nebo v cíli dobrý dortík, zmrzlina a kafe, tak je to hned lepší motivace pro všechny. Takže za nás je Křišťálový špendlík v dobrých rukou a jsme rádi, že si to myslí i ty spousty dalších lidí, co kavárnu hodnotily na Mapách Google,“ řekl při předávání David Vaníček.

Zdroj: Google

Společnost Google udělí ceny Křišťálový špendlík v červnu deseti vybraným podnikům s nejlepším hodnocením ze sektoru pohostinství a gastronomie z různých koutů České republiky. Velmi často jde o malé firmy se zajímavým podnikatelským příběhem, které přispívají k rozvoji místních komunit i ekonomik a díky pozitivním recenzím od svých hostů na Mapách Google mohou nalákat i zákazníky, kteří místem třeba jen projíždějí.

Jména vítězů jsou postupně zveřejňována na mapě na stránce www.kristalovyspendlik.cz. Kompletní list vítězů bude znám 23. června.

Kavárník David Lorenc: Mám rád, když je plno. Lidé mě nabíjejí

Zdroj: Google

Rodinná kavárna LoriCafé Kuks manželů Davida a Hany Lorencových získala ocenění Křišťálový špendlík. Ocenění předává společnost Google na základě recenzí na Mapách Google. Těsně po převzetí ocenění, jsme si se spolumajitelem Davidem Lorencem (44 let) povídali.

Léto je tu, jak se máte?

Máme se v podstatě skvěle, děláme práci, kterou milujeme, jsme zdraví, těšíme se na pěkné počasí a hosty, kteří k nám najdou cestu.

Jakou historii má u vás spojení s kávou?

Někdy v jedenácti jsem doma upíjel klasického turka. S dobrou kávou jsem se pak setkal při mém působení v Anglii, kde jsem byl ve čtyřhvězdičkovém hotelu kuchař, posléze i v italské restauraci, kde jsem pracoval jako asistent manažera, později i jako manažer. Kavárna, kterou jsem v Boltonu na náměstí pravidelně navštěvoval, byla velkou inspirací, představoval jsem si vlastní kavárnu, jazz, Glenna Millera a jeho skladbu In the Mood. To si myslím, byl ten rozhodující moment.

Jak často jste v kavárně?

S manželkou jsme tu každý den. Kavárna je náš koníček i živobytí. Manželčina parketa je pečení dezertů a vymýšlení různých dobrot. Já mám na starosti přípravu a vaření jídel a společně se staráme o chod celé kavárny.

Zdroj: LoriCafé

S manželkou jste spolu v podstatě 24 hodin denně, hádáte se občas?

Nehádáme se ani pracovně, ani doma v soukromí. Myslím, že moje žena nemá nad hlavou jen svatozář, s oblibou říkám, že tam musí mít minimálně olympijské kruhy. Naše práce a děti nejsou tím, proč bychom se měli hádat. Nás to všechno spojuje.

Jakým jídlem vám manželka udělá největší radost?

Volba je jasná. Ze všeho nejvíce na světě miluji bramborové knedlíky plněné uzeným masem a kysané zelí. Vaří skvěle, dokonce mi tuhle neuvěřitelnou dobrotu uvařila i na první schůzce. Žen jako je ona, je jak šafránu a já jsem moc rád, že mě má.

Na co byste pozval k vám do kavárny svého kamaráda?

Záleží na tom, na co by měl chuť. Ale rozhodně by od nás neodešel s prázdným žaludkem. Mohl by si dát třeba Bačovu palačinku s bryndzou, slaninou, grilovanou cibulkou a salátem. Nebo malinovou či borůvkovou palačinku s domácí šlehačkou. Variantou jsou také Panini z francouzských baget - má nejoblíbenější je Poslední rande s loštickými tvarůžky. A jasně, že bych mu nabídl polévku s naším domácím podmáslovým chlebem. No a k tomu kávu, tu nejlepší od Palerma na sever nebo sklenku skvělého vína z vinařství mého mladšího brášky od Vinařství Laurent Šatov.

Zdroj: LoriCafé

U vás v kavárně také zní občas muzika, že?

Přesně, pořádáme hudební večery, takové minikoncerty kapel našich kamarádů. Někdy si zazpívám a zahraju na kytaru i já se svojí kapelou. Je to seskupení krásných muzikantů. Říkáme si DUO, dva se sejdeme vždycky, no a když nás přijde kompletní sestava, je to zkratka Davidova Univerzálního Orchestru. Je to takový folk rock.

Co vás v podnikání spojeném s kavárnou nejvíce mrzí a co naopak dělá největší radost?

Mrzí mě snad jen nedostatek loajálních lidí. Mladí dnes pravděpodobně práci nehledají, peníze dostanou od rodičů. Není to je jak za dob mého mládí, kdy jsem nosil v sobotu noviny, v létě házel balíky slámy v JZD nebo chodil do kuchyní restaurací koukat ostříleným kuchařům na ruce. Naštěstí s námi pracuje tým šikovných, pracovitých a pohledných děvčat, která jsou nám velkou oporou. A co mě na kavárně, kterou jsme otevírali v dubnu 2019 nejvíce těší? Mám velkou radost, když od nás odcházejí spokojení hosté, když mají v bříšku jak v pokojíčku. Těší mě, když se u nás cítí dobře. To mě nabíjí neuvěřitelnou energií. Mám veliké štěstí, že to máme s manželkou a celou partou stejně. My jsme v podstatě šťastní a spokojení.

Zdroj: LoriCafé