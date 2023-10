Na Dolní Moravě investovali do zasněžování stovky milionů korun a na sezonu jsou skvěle připraveni.

Horský resort Dolní Morava garantuje díky špičkovému zasněžování 100% jistotu sněhu. | Foto: Horský resort Dolní Morava

Špičkové zasněžování zajistí skvělou připravenost sjezdovek

Nejmodernější zasněžovací systém, do kterého na Dolní Moravě za poslední roky investovali 600 milionů Kč, je zárukou 100% garance sněhu i kompletně vysněžených sjezdovek v nejvyšší kvalitě. Prvotřídní zasněžování spolu se dvěma zasněžovacími jezery s objemem 100 000 m3 vody přináší středisku rychlou a efektivní přípravu tratí pro každodenní lyžařský požitek. Zahájení lyžařské sezóny je na Dolní Moravě plánováno na první prosincový víkend a skipasy se drží na cenách minulé sezony. Zalyžujete si tak na více než 10 kilometrech sjezdovek s pohodlným parkováním přímo u sjezdovek a nástupních stanic lanovek za skvělé ceny, které budou i letos pohyblivé.

Horský resort Dolní Morava nabízí jedinečnou kombinaci lyžování a zážitků.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Nová rodinná sjezdovka i nejdelší sjezdovka v Česku s délkou 3,7 km

Letošní zima bude ve znamení nové rodinné sjezdovky Vyhlídková a současně nejdelší sjezdovky v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km na jedno rozjetí z nejvyššího bodu na vrcholu Slamník až do spodního areálu U Slona. Široká a bezpečná rodinná trať s nádhernými výhledy a velkorysou šířkou 25 metrů potěší všechny rodiny s dětmi, které chtějí lyžovat v nejvyšších polohách resortu a zároveň mít jistotu bezpečného pohybu na sjezdovkách. Ve spodním areálu U Slona si navíc malí lyžaři zpestří lyžování na zábavné trati Snow Fun Trail s hracími prvky, klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely v délce 8 a 12 metrů.

Na Dolní Moravě si letos užijete nejdelší sjezdovku v Česku v délce 3,7 km.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Dětská herna přímo na sjezdovce

Přímo na dojezdu páteřní sjezdovky nově objevíte dětskou hernu KIDS FUN CLUB, kde si mohou děti během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Zábava tu čeká na mladší i starší děti do 10 let. Své děti navíc můžete svěřit pečlivým animátorům a dopřát si tak chvíli lyžování po svém. Mamutíkův skipark s novými slalomovými a interaktivními prvky i profesionální lyžařská škola věnující se dětem již od 3 let je neopomenutelnou součástí komplexní vybavenosti střediska pro skvělou rodinnou dovolenou.

V nové herně přímo pod sjezdovkou si děti odpočinout a také se skvěle pobaví.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Nejlepší zima začíná na www.dolnimorava.cz