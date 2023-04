Doba, kdy byl Frýdek-Místek jedno z center textilního průmyslu v Československu, je nenávratně pryč. Časy se mění, a toto město má parádně nakročeno k tomu, aby se stalo nejsladším medovým městem na světě.

Foto: MARLENKA international s.r.o.

majitel Marlenky Gevorg AvetisjanZdroj: MARLENKA international s.r.o.Za vším stojí společnosti Marlenka International a její majitel Gevorg Avetisjan. Prakticky od nuly vybudoval jednu z největších cukrářských firem v Evropě, 75 procent své produkce vyváží do 55 zemí světa, ročně klientům dodá 2,5 milionu dortů a osm milionů jiných výrobků. Toto množství se neustále navyšuje, není proto divu, že rozšíření výroby bylo v plánu už delší dobu stejně jako hledání pozemků pro nový závod. Přesto, že mnohem výhodnější nabídky přišly z Karviné nebo Mošnova, Avetisjan se rozhodl pro akvizici areálu bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku-Místku. Architektonický skvost města a jedna ze zdejších nejvýznačnějších a nejcennějších historických památek získala nového majitele, medové dorty a zákusky se budou podle tradiční rodinné arménské receptury vyrábět právě zde.

Areál Slezanu provoní med

„Rozhodl jsem se do bývalé továrny, jejíž historie se píše od roku 1893, vrátit život. Dvoupatrová budova z režného zdiva, která sloužila jako tkalcovna, ale dle starých fotografií působila velmi reprezentativně, mnoho let chátrala. Patří k ní dále pozemek o velikosti necelých 50 tisíc metrů čtverečných, zahrada a park, který chceme opět oživit,“ říká Gevorg Avetisjan.

Koupě areálu bývalého podniku Slezan však nebyla vůbec jednoduchá, první jednání ze soukromým majitelem proběhlo někdy na přelomu let 2016-2017, následovala další, ale k dohodě nevedla. Cena se vyšplhala až na dvojnásobek té původní, Avetisjan je však obrovský frýdeckomístecký patriot, navíc firma nestačila zakázky klientů ze zahraničí kvůli omezeným kapacitám uspokojovat v požadovaných termínech. Protože bylo jasné, že jiný vyhovující pozemek ve Frýdku-Místku by nenašel, na cenu 95 milionu korun přistoupil. A jen pro zajímavost, celková investice po započtení rekonstrukce i technologií se vyšplhá až na miliardu korun.

Lembergerova továrnaZdroj: MARLENKA international s.r.o.

Přibude muzeum i park

Majiteli Marlenky tak kromě běžných manažerských starostí přibyly další, jako jednání s projektanty, architekty, přípravy výběrových řízení atd. „Mám jasnou představu o tom, jak bude proměna stávajícího areálu vypadat. A nepůjde v něm jen o novou továrnu, vznikne zde muzeum, kde návštěvníci najdou základní informace o historii Lambergovy továrny a také o tom, jak se vyvíjela naše společnost Marlenka. Od původního sporáku, pece až po naši unikátní a jedinou linku na světě na medový dort. Nebude chybět kavárna, firemní prodejna, venkovní posezení, upravený park se zelení, parkoviště. Dokončili jsme již nutné demoliční práce, celý areál je vyčištěn. Probíhá užší výběrové řízení, v němž je šestice architektů nebo studií, od kterých čekáme jednoduché skici či návrhy, poté bude vybrána stavební firma,“ přibližuje aktuální situaci Gevorg Avetisjan. A předpokládá, že do dvou tří let by už mohl být nový areál zpřístupněn návštěvníkům, přestože další vnitřní i venkovní úpravy mohou ještě dále pokračovat.

Marlenka chutná i Korejcům

Společnost Marlenka prosperuje, o prodej medových dortů je neustále zájem, a to i v zemích jako Saudská Arábie, Izrael, USA nebo Jižní Korea, která je aktuálně jedním z největších odbytišť na Dálném východě a pátou zemí za Českem a Slovenskem. Marlenka se tam prodává v tisících kavárnách, bistrech a restauracích. Od počátečního jednoho kontejneru před několika lety se dovoz významně navýšil a medových dortů se zde prodá stejně jako v Česku i přesto, že dorty v této zemi nejsou zrovna levnou záležitostí. „Export do Jižní Koreje plánujeme rozšířit, ve hře jsou i franšízy pro další prodejce, stejně jako prodej v supermarketech. Expandujeme také v balkánských zemích, Marlenku si pochvalují v Srbsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině i Makedonii,“ doplňuje Avetisjan.

Zdroj: MARLENKA international s.r.o.

Uznávaná světová značka

Marlenka se v Česku nově prodává i v obchodním řetězci Kaufland a přestože Česká republika není hlavní odbytiště a mnohé výrobky míří až za oceán, jde o další podnikatelský úspěch společnosti, která výjimečným způsobem propaguje Českou republiku, Moravskoslezský kraj i Frýdek-Místek. Marlenka International má už více než deset let zásluhu na tom, že ve světě o českém cukrářství vědí. Unikátní medový dort se totiž stal uznávanou světovou značkou.

Zdroj: MARLENKA international s.r.o.