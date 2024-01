S cenami za energie se potýkáme rok co rok. Každý rok si také slibujeme, že už s tím musíme něco udělat. Nakupujeme úsporné žárovky, pořizujeme spotřebiče s nejvyšší značkou úspory nebo se snažíme méně topit. Ale musí být i jiná varianta, jak ovlivnit cenu energií alespoň nepřímo. Podstatně omezit její spotřebu. Máme možnost, která je velmi efektivní a přitom levná. Nemůžeme úplně přestat topit, to bychom v zimě zmrzli. Můžeme však významně náklady na topení omezit.

Tepelná izolace je lék na drahotu

Izolovat, ale ne ledajak. Musíme na to jít chytře. Setkáváme se s technologiemi jako je zateplení fasády, výměna oken nebo instalace úspornějších kotlů. Takové investice jdou však do stovek tisíc. Ale málokdo vám poradí aplikovat tepelnou izolaci stropu, která je nejúčinnějším způsobem omezení spotřeby energie. Metoda je to investičně velmi nenáročná a uspoří až 30% nákladů za otop. Perfektně to funguje. Víme z hodin fyziky, že teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Když narazí na strop, hledá skulinku, kudy ven. Až třetina tepla bez užitku stropem. Když zateplíme strop, teplo nemá kudy uniknout.

Zateplete strop systémem MAGMARELAX®!

Moderní technologie umožňují postavit naprosto rovnou podlahu a tu zaizolovat. Izolace výrazně zvyšuje komfort bydlení. Tlumí hluk a v zimě chrání spodní místnosti před únikem tepla. Příkladem takového řešení na míru je stropní systém MAGMARELAX®.

Montovaný strop MAGMARELAX® vám zajistí zateplení stropu a vytvoří lehkou, přesnou, variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou podlahu. Je vytvořena z OSB desek a izolace minerální vlnou vyhoví požadavkům dotace na zateplení domů. Systém je snadno dostupný – konstrukce je hotova za jeden den.

Odborný pracovník nafouká zhruba za tři hodiny minerální vlnu do dutin v podlaze půdy nebo do nově vytvořené konstrukce podlahy za běžného provozu domácnosti. Pracovníci nenadělají nepořádek, nevzniknou odřezky. Pracují tak, že ani paní domu nepocítí, že se na půdě něco děje. Doba aplikace foukání je velmi krátká, nepřesáhne zpravidla tři hodiny a izolační vrstva je jednolitá. Nejsou zde mezery, nevznikají tepelné mosty. Tím se v zimě dosahuje velkých úspor nákladů na topení. Právě stropem totiž uniká až třetina tepla. To je další obrovská výhoda nové izolované podlahy na půdě.

S novou podlahou navíc získáte netušené možnosti:

prostor pro vaše koníčky a záliby

relaxace a posezení s přáteli

místo pro domácí tělocvičnu

nápaditá herna pro děti

