U fotovoltaických panelů je potřeba si všímat jejich účinnosti. Nejúčinnější jsou panely All Back Contact.

Foto: S-Power Energies

Vliv na množství vyrobené energie nemá jen výkon, všímejte si i účinnosti

Kolik energie solární panel vyrobí, záleží i na jeho účinnosti, která se liší podle toho, jakou technologii panel pro výrobu elektřiny používá. Například rozdíl ve výrobě mezi panely PERC a ABC může být až o 30 % vyšší ve prospěch ABC panelu, i když mají oba stejný výkon. Jak to?

Přidané hodnoty technologie ABC

Panely s technologií All Back Contact (ABC) mají nejvyšší účinnost na světě. U panelů AIKO ABC se certifikovaným měřením TÜV-SÜD zjistila účinnost 25,15 %, i když výrobce uvádí jen 23,6 %. ABC technologie umožňuje panelům začít vyrábět elektřinu dříve než PERC a večer vyrábějí také déle. Mnohem lépe se vyrovnají i s částečným zastíněním a obstojně vyrábí energii z difuzního světla.

V součtu díky všem těmto výhodám mohou vyrobit až o 30 % elektřiny více než panely PERC. Také mnohem méně podléhají zkáze, pomaleji se u nich zhoršuje výkon a vydrží déle. I proto na ně dávají výrobci vysoké záruky. U panelů AIKO je to 30 let a u AEG dokonce 40 let v rámci služby výměny zboží nebo vrácení peněz.

Srovnání technologií podle údajů od výrobců

Panely s technologií All Back Contact excelují ve všech sledovaných parametrech. Zdroj: S-Power Energies

Investovat do kvalitní technologie se vyplatí. Pokud by například U 10kWp fotovoltaické elektrárny vyrobily ABC panely až o 3 MWh za rok více, zvýšily by její návratnost o zhruba 19 000 Kč. Investice do panelů ABC se na jejich provozu zaplatí během několika málo let, pak už budou jen vydělávat. ABC technologii používají v současné době panely AIKO ABC a AEG BC.

