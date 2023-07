Překážkový běh v horském prostředí Krkonošského národního parku nabídne závodníkům ultimátní sportovní zážitek.

Největší závod svého druhu v Evropě, to je výzva pro společný projekt dvou nejsilnějších překážkových sérií, českého Gladiator Race a polského Runmageddonu. Oba organizátorské týmy jsou známé svými zážitkovými a adrenalinem nabitými překážkami, které testují fyzickou kondici a vytrvalost všech účastníků. Závody proběhnou v Harrachově o víkendu 22. a 23. července. Na programu budou stejně jako v roce 2021 všechny varianty tras. Od nejtěžší verze Ultra (42 km/140+ překážek), přes Hardcore (21+ km/70+ překážek) až po Original (6+ km/30+ překážek), určené pro méně zkušené běžce a nováčky. Nově se součástí víkendového závodního programu stanou závody Games (krátký, rychlý sprint na 200 metrů) a Trail (běžecký, trailový závod na 12 a 21 km). Samozřejmostí jsou plánované závody všech dětských kategorií.

Tato událost přinese to nejlepší z obou závodních sérií a pokusí se vytvořit jedinečný závod, který osloví všechny typy sportovců. Očekává se rekordní mezinárodní účast (až 2500 závodníků), která by měla překonat počet účastníků z premiérového ročníku této česko-polské spolupráce v roce 2021. Registrace na Gladiator Race - Runmageddon Harrachov jsou již spuštěny a účastníci se mohou přihlásit na oficiálních webových stránkách obou sérií. Závod je otevřený všem sportovcům bez ohledu na věk nebo úroveň fyzické přípravy.

Základem překážkového běhu (OCR) je překonávání překážek přírodního i umělého charakteru. Stěžejní jsou dovednostní a ručkovací konstrukce, silové (nošení břemen) a balanční překážky. Závodníci se musí vypořádat i s terénními překážkami (plazení, brodění, plavání, prudké výběhy i sběhy).

Centrum závodu bude umístěno do prostoru doskočiště impozantního mamutího můstku na úpatí Čertovy hory, v jejímž okolí budou trasy připraveny. Samozřejmostí závodu je také výšlap doskočištěm můstku K 120 s extrémním sklonem.

Pro návštěvníky je i tentokrát připraven bohatý doprovodný program v podobě tradičních warm-up zón, tejpovací a regenerační stan, skákací věž Jumpbag, která potěší především děti, soutěže pro dospělé i ty nejmenší účastníky. Určitě se máte na co těšit.

Harrachov jako hlavní partner akce je turistickým centrem západních Krkonoš. Horské městečko leží na západním okraji Krkonošského národního parku, a je tak obklopený nejvzácnější českou krajinou. Dnes je Harrachov moderní resort, který nabízí veškerý komfort návštěvníkům 21.století, zároveň si ale zachovává spoustu malebných zákoutí horského městečka, kde ani nepoznáte, že jste v turisticky atraktivním centru. Díky podobným akcím jako je Gladiator Race – Runmageddon ožívá Harrachov jako sportovní centrum i v letních měsících.

Tři otázky pro Romana Šinkovského - Gladiator Race

Proč se vracíte do Harrachova?

Harrachov je ideální místo pro sportovní aktivity, protože kloubí krásnou přírodu se zajímavým terénem. Trasa je naplánována tak, že využíváme běžkařských tras uprostřed hlubokých lesů, brodíme se Mumlavou, vybíháme sjezdovky na Čertově hoře a zároveň jsou tam posazeny i ty legendární můstky. Takže Harrachov s sebou nese tu historii, která je světová, to je určitě zajímavé. S městem je od začátku výborná spolupráce, protože jsou nastavení na bohatý program během léta a to co mají před svými dveřmi se snaží nabídnout veřejnosti. Navíc vnímám, že každá taková akce jako je naše může naopak přinést pozornost k Harrachovua třeba i k obnově skokanských můstků.

Na co se vy osobně těšíte na letošním závodě?

Osobně se moc těším na spolupráci s polskou stranou se sérií Runmageddon. Dělají to velmi dobře, sám jsem to běžel, mají velkou pozornost médií a vždy to přináší něco nového, co třeba česká veřejnost neumí. Pro české pořadatele je to možnost jak se něco naučit a jak pracovat na světové události. Takových spoluprací v našem sportu moc není a v letošním roce se bude jednat o největší akci svého druhu.

Jaká je ta letošní trasa v Harrachově?

Začínáme hned výběhem doskočiště K120, na to se moc těším. Teď jsem byl na závodě v Planici, kde tobylo podobné, startovalo se do Mamutího můstku a bylo to velmi zajímavé. Máme trasu v Harrachově určitě udělanou tak, aby to bylo divácky zajímavé, aby se závodníci několikrát objevili v centru závodu pod mamutím můstkem, což samozřejmě dává tomu závodu ten správný náboj.

Závody Gladiator Race: Závody Gladiator Race jsou náročné samy o sobě. Vyžadují odvahu, sílu, rychlost i vytrvalost. Stejně jako vlastnosti antických gladiátorů. Ne vždy vyhraješ, ne vždy bude úspěšný, ale vždy musíš porazit a překonat sám sebe. A jen když přijmeš tuto výzvu znovu a znovu, tak se vydáš na “Cestu, která Tě změní.”

