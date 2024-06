Další složité období v roce má před sebou Transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě. To musí v následujících týdnech zajistit dostatek krve a plazmy pro Slezskou nemocnici i partnerskou nemocnici v Krnově.

Foto: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

„Léto bývá pravidelně každý rok našim strašákem. Jelikož velká část našich pravidelných dárců krve čerpá dovolenou a nemůže si, odskočit darovat krev‘, když jim v nouzi zavoláme,“ vysvětluje primář Hematologicko-transfuzního oddělení Lukáš Stejskal. Letos v létě opět platí preventivní opatřením k šíření viru západonilské horečky, pro ty naše dárce, kteří vycestují do zahraniční, pak nemohou 28 dní od návratu darovat krev ani plazmu! Platí to pro pobyty delší než 24 hod., tzn. že v dané lokalitě přespí alespoň 1 noc, u našich jižních sousedů jde o Maďarsko, Řecko, Srbsko a Rumunsko. Z území Itálie jsou to provincie ve vnitrozemí severně od Toskánska a San Marina.

Primář HTO MUDr. Lukáš Stejskal před lednicí s krví dárcůZdroj: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

My těmto opatřením rozumíme a určitě chceme zajistit maximální bezpečí pro naše pacienty – uživatele transfuzních přípravků, často jde o kriticky nemocné, i ochranu pro naše dárce během procesu darování. Letošní prázdniny, ale bude opět problém sehnat dostatek krve pro všechny pacienty! „Prosíme tedy všechny, kdo mají v plánu darovat krev a mohou přijít, aby k nám došli, nebo se alespoň objednali ještě před svou cestou mimo ČR a, nechali své krvinky doma‘ pro naše nemocné v Opavě,“ vyzval pan doktor Lukáš Stejskal. Krvinky se Vám během dovolené doplní a Vás může hřát příjemný pocit, že jste někomu pomohli zachránit život a vrátit se zpátky domů z nemocnice.

Tým HTO Slezské nemocnice v Opavě se na Vás těší na pavilonu CZdroj: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

V současné době jsou zásoby krve v Transfuzním oddělení SNO pod běžným normálem. „Chybí nám zásoba téměř všech typů krevních skupin. To se nám na začátku léto v historii nestávalo! V nemocnici se bez červených krvinek, plazmy a krevních destiček od našich dárců při léčbě pacientů neobejdeme. Málokdo si uvědomuje, že právě krev je snad jediná – zázračná tekutina, která se nedá ničím nahradit! Krev a léky vyrobené z plazmy se používají v naší nemocnici v několika desítkách případů denně – u stavu různých typů krvácení, podáváme je vážně nemocným pacientům s poruchou krvetvorby, po chemoterapii, při selhání ledvin, jater nebo u velkých operací jako jsou operace břišní dutiny, výměn velkých kloubů, mohou být potřeba u komplikovaných porodů, a tak bych mohl pokračovat,“ uvedl primář.

Odběr krveZdroj: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

„Musíme poděkovat i všem zaměstnavatelům v Opavě a okolí, kteří umožní našim dárcům volno z práce a dovolí jim přijít darovat krev nebo plazmu z těchto ušlechtilých důvodů,“ řekl Lukáš Stejskal.

„Budeme velmi vděční, za každého nového dárce, případně partu dárců! Nemusíte zachránit celý svět, ale darováním krve nám pomůžete zachránit 1 lidský život! Všem našim dárcům moc děkujeme,“ dodal primář Lukáš Stejskal.

„Rád bych v tomto, pro nás kritickém období nedostatku krve, pozval všechny, kteří mohou darovat krev či plazmu ať k nám před svou zaslouženou letní dovolenou dorazí. Uvítáme každého dobrovolného dárce i prvodárce a chtěl bych jim předem za tento ušlechtilý skutek poděkovat,“ pozval ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.

Primář HTO MUDr. Lukáš StejskalZdroj: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Přijďte darovat krev do Slezské nemocnice v Opavě!

Transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě je v provozu každý pracovní den od 6 do 11 hod. Je lépe, aby si zájemci o dárcovství krve dopředu rezervovali termín k odběru na bezplatné lince 800 800 127. V případě, že chcete jít darovat krev poprvé, podívejte se prosím předem na webové stránky Slezské nemocnice https://www.snopava.cz/pacienti/darci-krve kde jsou vypsány podmínky k dárcovství krve a další důležité informace.