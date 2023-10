Není mnoho stavebních prací, které lze provádět za špatného zimního období. V oblasti zateplení a při realizaci dalších úsporných opatření to platí dvojnásob. Zateplení stropu domu foukanou minerální izolací vám přinese ten největší poklad. Pomůže vám ušetřit až 30% za energie.

Také jste si dali předsevzetí, když na jaře přišla faktura za topení v minulé sezóně, že už s tím konečně něco uděláte? Léto uteklo jako voda a podzim už je v plném proudu. Předsevzetí samo o sobě rozhodně nestačí, je třeba okamžitě jednat.

Existuje možnost, jak udržet náklady za topení na uzdě. Z fyziky víme, že teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Stropem tak uniká až třetina tepla. Zateplit strop je tedy vysoce účinný a finančně nenáročný způsob, jak dosáhnout úspory nákladů za topení. Práce netrvají déle než jeden den a obejdou se bez dalších stavebních úprav, dokonce bez stavby lešení. Stropy se dnes zateplují zejména systémem MAGMARELAX®. Je to metoda úžasně rychlá, za super cenu, s velmi rychlou návratností.

Ale kde najít tuto kvalitní službu?

Tuto izolaci stropu dodává společnost IP POLNÁ, která zde působí více než 27 let a má skutečně velké množství zkušenosti s úsporami energií. To konec konců dokazuje 27 400 zateplených objektů v ČR. Zde získejte další informace a za několik minut můžete vyplnit nezávaznou poptávku. Do pěti dnů poté vás navštíví technicko obchodní poradce, který má velké odborné znalosti a bohaté zkušenosti. Zdarma proměří a posoudí stávající izolaci vašeho domu a bezplatně navrhne řešení, které zaručí maximální úsporu nákladů na teplo při minimální investici na zateplení. Každý dům je jiný, poradce vám izolaci „ušije na míru“. Potom vypočítá náklady a na místě zpracuje rozpočet, pochopitelně také bezplatně. Nízká cena této investice vás určitě mile překvapí.

Metoda, kterou společnost nabízí, je, již zmíněný, izolační systém stropu MAGMARELAX®. Jaké jsou jeho největší přednosti? Předně je to rychlost, s jakou je izolace aplikována. Realizace může začít do 10 dní od nezávazné poptávky a hotova je většinou již za půl dne. Práce izolatérů se obejdou bez nepořádku, bez velkého hluku a s minimální prašností. Nejen že okamžitě šetříte až 30% za otop, ale také okamžitě cítíte teplo. Teplota v domě se zvýší o 5 stupňů a to už je znát. Účinně zabráníte srážení vzdušné vlhkosti v rozích stropu a tím i vzniku nebezpečných plísní. To ocení zejména domácnosti, kde mají alergika.

Přednosti foukané minerální izolace stropu se však uplatní po celý rok. Za letních veder zabrání teplu z rozpálené půdy proniknout stropem do bytu. Nemusíte pořizovat drahou klimatizaci, nemusíte řešit, jak ochladit místnosti v horkých dnech. V místnostech si vychutnáte tepelnou pohodu každý den a stále šetříte.

A záruka, je více jak na 15 let.

Bonus navíc NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zateplete strop a získejte až 100 000 Kč zpět!

Program Nová zelená úsporám je tu opět pro Vás. Je dostupnější a jednodušší než kdy dřív. Nechte si zateplit strop Vašeho domu s vyřízením dotace NZÚ nebo NZÚ Light na klíč.

