Usilovně přemýšlíte, kde vydělat dodatečné peníze, aby bylo čím uhradit zálohy na energie a následné vyúčtování? Přemýšlíte, který spotřebič vyměnit, abyste ušetřili co nejvíce elektřiny? Co kdybyste na úspory v energiích šli od lesa? Začněte sami u sebe, u svých návyků. A brzy zjistíte, že se vám spotřeba elektřiny i plynu snižuje!

Nábytek v místnosti vraťte na správná místa

Nebojte se, nepřeskočilo nám. Rozhodně si nemyslíme, že by nábytek u vás doma měl nějaké značky, kam patří. Jde tu jen o správné rozmístění nábytku vzhledem ke zdrojům tepla, co u vás doma máte. V případě podlahového topení není moc co řešit - ale jestli se u vás doma topí skrze radiátory, mělo by okolo nich být volno. Aby vzduch mohl cirkulovat a aby bylo topení účinnější. Díky správné cirkulaci vzduchu můžete topit méně, a přitom vám dostatečné teplo.

Topte v každé místnosti jen podle potřeby

Na každý radiátor pořiďte termostatické hlavice - a na nich nastavte požadovaný stupeň vytápění. Na chodbách, na toaletě nebo v ložnici bude stačit nejnižší stupeň, v koupelně si zatopte nejvíc. Zvykněte si na regulaci na nižší teplotu během dne, teprve večer ji mírně zvyšte, ale jen v místnosti, kde večerní hodiny trávíte.

Větrejte krátce, ale naplno

Správné větrání je neméně důležité. Jednou za čas otevřete v bytě všechna okna dokořán - během půl minuty je zase zavřete. Vzduch se vymění, ale teplo moc neuteče. Od vyhřátého nábytku a stěn se čerstvý vzduch zase rychle ohřeje.

Přemýšlejte nad teplou vodou

Jestli můžete nastavit, kdy bude bojler ohřívat vodu - vysledujte, kdy ji v domácnosti vlastně potřebujete. Možná jen ráno a večer, plus víkendy. Když bude ohřev naprogramovaný, nebude se muset velké množství vody udržovat teplé během celého dne, ale jen na několik málo hodin.

Stejně důležité je i pouštění teplé vody - nezapomínejte, že páková baterie nastavená doprostřed si vždycky bere teplou vodu - přestože to vůbec nepocítíte, protože během mytí rukou k vám nestihne ani doputovat.

Perte jen plnou pračku - zpocené oblečení na 30 stupňů, ostatní na 40

Tahle rada se samozřejmě týká domácností, v nichž nejsou miminka. Těm přece jen musíte vyprat na cirka 60 stupňů, pleny dokonce vyvařovat. Ale jakmile odrostou, bude stačit prát na 40 stupňů více špinavé prádlo. A na 30 to, co je jen propocené, třeba z celodenního pracovního výkonu v kanceláři.

Vyplatí se prát, až je buben pračky zaplněn z 80 % - 90 %. Víc ne, prádlo se pak hůře vymáchá a může být i nedostatečně vyprané. Poznámku k sušičce si nelze odpustit - že je dnes zbytečným luxusem, asi netřeba zdůrazňovat.

Na správné místo patří i lednice a mrazák

Stejně jako my máme svou provozní teplotu, v níž je nám dobře, i lednice a mrazák potřebují být ve správném prostředí. Jestliže je postavíte blízko radiátoru, budou mít enormní spotřebu. Ale pozor, jakmile se ocitnou v příliš chladném prostředí, přestanou pracovat. U lednice to sice nevadí, ale u mrazáku je to dost průšvih.

Většina domácností má lednici v kuchyni, což je v pořádku - jen v tom případě, když lednice nestojí příliš blízko sporáku nebo u topení. A mimochodem, zapomínat byste neměli ani na následující pravidla spojená se správným používáním lednice a mrazáku:

plánujte si pravidelné odmrazování (jestli nemáte přístroje, které pravidelně odmrazují samy)

jakmile mrazák vyprázdníte, vyplatí se jej vypnout, vyčistit a nechat odstavený až do doby, než ho budete zase nutně potřebovat

lednice není televize - tak ji otevírejte jen v době, kdy do ní opravdu pro něco jdete či do ní chcete uložit

poloprázdná lednice má vyšší spotřebu než lednice téměř plná. Optimum je někdo okolo tříčtvrtečního zaplnění.

Naučte se zhasínat

Při odchodu z místnosti také zhasněte. Vždycky, když už v ní nikdo jiný nezůstává. LED svítidla sice mají jen minimální spotřebu, ale ono se to za celý rok hezky nastřádá. Do prostor, kudy se často jen prochází, dejte časový spínač, aby se světlo po několika vteřinách zhaslo samo.

Časovací zásuvky vám pomohou s provozem domácnosti při výhodnějším tarifu

Jestliže máte ve smlouvě dvě ceny elektřiny - za takzvaný denní a noční proud, pak je dobré si některé zásuvky načasovat tak, aby se spínaly jen v době, kdy levnější proud odebíráte. Chytré zásuvky to zvládnou samy, ty „hloupé“ musíte načasovat ručně.

Koupel jen výjimečně - raději se sprchujte

Během sprchování je spotřeba vody mnohem nižší než u koupele ve vaně. Proto sprchování dávejte celý týden přednost - a horkou vanu si dopřejte jen jednou za čas. Vodou se snažte šetřit i během samotného sprchování - jde to.

Troubu nemusíte předehřívat

Většina pokrmů, které připravujeme v troubě, vůbec nevyžaduje vložení do rozpálené trouby. Dokonce ani většina moučníků. Proto si odvykněte ji předehřívat - naopak se snažte využít zbytkového tepla - a troubu vypněte ještě před dopečením pokrmu, nechte pokrm, aby tu „došel“. Nebo v rozehřáté troubě dosušujte, co právě čeká na usušení - houby, bylinky, jablka, švestky apod.

Vařte s poklicemi - a až obsah hrnce „chytne“ var, snižte intenzitu co nejníže

Že poklička na hrnci dokáže uspořit ohromné množství energie potřebné k tomu, abychom obsah hrnce přivedli k varu, to jsme zjistili už v dětství. Úsporu při vaření dovedeme k dokonalosti, když plamen stáhneme brzo po té, co obsah hrnce začne vřít. Při správném pootevření poklice se totiž dá obsah nádoby dlouhodobě vařit i na té nejnižší intenzitě hořáku či plotny.

Tlakový hrnec a správné množství vody

Všichni také víme, že v tlakovém hrnci se vše uvaří o hodně rychleji. Takže pokud můžete, používejte ho co nejčastěji. Bohužel - citlivějším jedincům může jídlo připravené ve vysokém tlaku způsobovat trávicí potíže.

Velkých úspor při vaření můžeme dosáhnout i díky použití správného množství vody. Brambory stačí mít zality vodou jen do cirka tří čtvrtin. Na čaj nebo kávu ohřívejte jen tolik vody, kolik opravdu potřebujete. A doporučení v receptech na přípravu těstovin také neberte tak vážně. Kolínka budou dobrá i tehdy, když je připravíte v menším množství vody, než co se dočtete na jejich obalu.

Nádobí před mytím v myčce stírejte stěrkou - nikdy nepředmývejte

Jste zvyklí oplachovat nádobí teplou tekoucí vodou ještě před tím, než jej dáte do myčky? Tak s tím ihned přestaňte. Pořiďte si gumové stěrky a zbytky z nádobí stírejte. Bude to účinnější a hlavně skoro zadarmo (jen za pořizovací cenu stěrek). Touto změnou ušetříte kvanta teplé vody každý den!

Šetřit se dá mnoha dalšími způsoby

Uvedené příklady úspornějšího chování se v domácnosti rozhodně nejsou vyčerpávající. Jistě máte i své tipy jak ušetřit na energiích, ale i na jídle, které bývá ve většině domácností výdajem nejvyšším, případně druhým nejvyšším (po výdajích na bydlení).