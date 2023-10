Zlín, 9. října 2023 – Portál nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice. Ve Zlínském kraji se pět z deseti míst s nejvyšší mírou rizika nehodovosti nachází v okrese Uherské Hradiště, tři v okrese Zlín a po jednom v okresech Kroměříž a Vsetín. Převážně jde o frekventované křižovatky ve městech, kde je velmi hustá doprava.

Podle celkového počtu nehod ve Zlínském kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do pololetí 2023 došlo k největšímu počtu karambolů v okrese Zlín (celkem 17 497 nehod). Za ním následují okresy Uherské Hradiště (12 712 nehod), Vsetín (10 487 nehod) a Kroměříž (9 216 nehod).

Počet nehod v okresech Zlínského kraje za období rok 2010 – polovina roku 2023

Silnice ve Zlínském kraji patří v ČR k bezpečnějším. Riziko nehody je hlavně při střetu se zvěří

„Zlínský kraj patří dlouhodobě na špičku úspěšnějších, bezpečnějších krajů, co se týče statistiky nehodovosti. Podle počtu nehod kumulovaně za posledních 13 let je třetí v ČR s nejmenším počtem dopravních kolizí. Velký podíl nehod je zde nezaviněných řidiči, až 24 procent. Jsou to hlavně střety se zvěří (19,4% podíl na celkovém počtu nehod). Zlínský kraj se řadí v těchto nehodách v celorepublikovém srovnání na druhé místo za Kraj Vysočina (27,6% podíl na celkovém počtu nehod). Je to logické, zejména s ohledem na vysoký podíl horských zalesněných úseků, kde je přirozeně vyšší výskyt například spárkaté zvěře,“ přiblížil situaci ve Zlínském kraji Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Naopak čtvrtý nejhorší je pak Zlínský kraj v rámci ČR na žebříčku poměru počtu nehod k délce silniční sítě. Se 453 nehodami na 100 km silniční sítě se zařadil hned za Prahu, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Desítka lokalit ve Zlínském kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody

Přes relativně příznivé statistiky nehodovosti ve Zlínském kraji je třeba se z nehod a z jejich příčin poučit. Ve Zlínském kraji se jedná především o desítku následujících lokalit s nejvyšší mírou rizika vzniku dopravních nehod, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti a kde je rizikovost časté dopravní nehody výrazně vyšší:

Uherské Hradiště, konkrétně křižovatka ulice Všehrdova, je v čele seznamu s 31 nehodami a 25 zraněnými za posledních 5 let. Hlavní příčinou zde bylo nedání přednosti při odbočování vlevo, což způsobilo škody přes 5 milionů Kč. V buchlovských kopcích, u odbočky na Staré Hutě, bylo hlavní příčinou nehod nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky. Zde bylo zaznamenáno 28 nehod a 17 zraněných s celkovými škodami téměř 7 milionů Kč.

Ve Starém Městě u Uherského Hradiště, na křižovatce ulic Brněnská, Kostelanská a Nádražní, je riziko také vyšší – a to s 22 nehodami a 26 zraněnými, přičemž hlavní příčinou bylo opět nedání přednosti při odbočování vlevo.

Uherský Ostroh představuje další rizikovou oblast, kde křižovatka poblíž benzinky Shell zaznamenala 20 nehod a 22 zraněných. Ve Zlíně jsou dvě kritické křižovatky: jedna na křížení ulic Dlouhá, Vodní a Santražiny s 18 nehodami a 15 zraněnými a druhá v centru města poblíž Filharmonie s 16 nehodami a 8 zraněnými.

V Otrokovicích na křižovatce ulic Komenského a Nadjezd bylo 15 nehod s 16 zraněnými, zatímco v další části Starého Města u Uherského Hradiště, na křižovatce v ulici Hradišťská, bylo 15 nehod s 11 zraněnými. V Těšnovicích, na silnici II/367, byly hlavní příčinou střety se zvěří, což vedlo k 15 nehodám a 6 zraněným. Na závěr, v Rožnově pod Radhoštěm křižovatka ulic Meziříčská a Zuberská zaznamenala 11 nehod a 4 zranění.

Ve Zlíně proběhla regionální dopravní konference právě s cílem prevence nehod

Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se uskutečnila na Krajském úřadě ve Zlíně 21. září 2023. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovějších míst na cestách Zlínského kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „Cílem zlínské konference bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v daném regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“