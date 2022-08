Když koupíte podhodnocenou akcii, v podstatě investujete do společnosti se slevou. Je to proto, že akcie se obchoduje za nižší cenu, než je její vnímaná vnitřní hodnota.

Foto: pexels.com

Když koupíte podhodnocenou akcii, v podstatě investujete do společnosti se slevou. Je to proto, že akcie se obchoduje za nižší cenu, než je její vnímaná vnitřní hodnota.

Koukněme se zblízka na oblíbené podhodnocené akcie

Existuje mnoho důvodů, proč může být akcie považována za podhodnocenou. Ačkoli je to subjektivní, v mnoha případech se akcie obchoduje za podhodnocenou cenu z důvodu přehnané reakce širších trhů.

Může jít o něco tak jednoduchého, jako že společnost nedosáhla ve své poslední zprávě o výsledcích hospodaření předpokládaných tržeb.

Nebo může být akcie podhodnocená proto, že firma stále působí v novém a nevyzkoušeném odvětví - nebo prostě neměla dostatek času na to, aby ovládla příslušné odvětví.

Ať tak či onak, v následujících odstavcích se blíže podíváme na oblíbené nové akcie, které najdete na stránkách obchodní platformy.

Philip Morris

Přestože počet aktivních kuřáků celosvětově stále klesá, představují akcie tabákových firem stále solidní sektor pro investování. A v čele tohoto odvětví stojí společnost Phillip Morris, největší tabáková firma na světě po státní China Tobacco. Společnost Philip Morris stojí za některými z nejuznávanějších tabákových značek na tomto trhu - včetně Marlboro a L&M.

Zásadní je, že stabilní akcie, jako je Philip Morris, můžete ve svém portfoliu držet dlouhodobě bez ohledu na to, jak se daří širší ekonomice. Koneckonců tabák je produkt, který spotřebitelé poptávají během všech ekonomických cyklů. Navíc, aby společnost Philip Morris čelila klesající poptávce na obyvatele, dělá to, co všechny přední tabákové firmy - jednoduše zvyšuje ceny.

Dalším důležitým ukazatelem, který je třeba u společnosti Philip Morris zmínit, je to, že firma dominuje na rozvíjejících se trzích se svou značkou Marlboro. Na rozdíl od západních regionů, jako jsou USA a Evropa, země na rozvíjejících se trzích neregulují kouření stejným způsobem. Vedení společnosti Philip Morris navíc věnuje zvýšené zdroje výrobkům IQOS (Heat Not Burn).

Diamondback Energy

Ve srovnání s ostatními společnostmi v tomto odvětví je Diamondback Energy relativně malou ropnou a plynárenskou společností - alespoň co se týče její tržní kapitalizace. V době psaní tohoto článku se firma stále obchoduje s oceněním pod 30 miliard dolarů. A jako taková je Diamondback Energy pravděpodobně jednou z nejvíce podhodnocených akcií ropných společností, které můžete dnes přidat do svého portfolia.

Pokud jde o výkonnost, společnost Diamondback Energy nesmírně těžila z rekordně vysokých cen ropy. Jen za posledních 12 měsíců vzrostly akcie o 74 %. ExxonMobil i Shell za stejné období vzrostly o 51 %.

Meta Platforms

Meta Platforms - oficiálně známá jako Facebook, je největší konglomerát sociálních médií na světě. Kromě Facebooku stojí Meta Platforms také za Instagramem, Messengerem, WhatsAppem, Oculusem a desítkami dalších dceřiných společností. A díky tomu Meta Platforms používají miliardy spotřebitelů z celého světa.

Společnost Meta Platforms - která se rebrandovala, aby zdůraznila své záměry zaměřit se v příštích letech na metaverzi - však v poslední době zažívá na akciových trzích krušné časy. Za poslední rok se například akcie propadly o 30 %. Za pět let vzrostly akcie Meta Platforms jen o 50 %. Pro srovnání, akcie kolegy ze sociální sítě Twitter vzrostly za stejné období o více než 200 %.

Meta Platforms

S ohledem na výše uvedené je pokles hodnoty akcií společnosti Meta Platforms klasickým příkladem přehnané reakce širších trhů. Zásadní je, že ve své poslední zprávě o výsledcích firma uvedla, že poprvé od vstupu na burzu - počet měsíčně aktivních uživatelů na její platformě Facebook klesl.

Zdroj: pexels.com

Innovative Industrial

Lze tvrdit, že akcie konopných společností jsou jako celek velmi podhodnocené, protože společnosti působící v tomto odvětví se v posledních letech potýkaly s problémy. Pokud tedy hledáte celkově nejpodhodnocenější marihuanové akcie - možná by stálo za to zaměřit se výhradně na společnost Innovative Industrial.

Stručně řečeno, Innovative Industrial je REIT, který vám umožní přístup k širšímu odvětví marihuany diverzifikovanějším způsobem. Firma totiž nabízí hlavní nemovitosti - například skleníky a skladovací prostory pro státem licencované provozovatele v legálním konopném průmyslu. Za posledních pět let obchodování vzrostla hodnota společnosti Innovative Industrial o téměř 1 000 %.