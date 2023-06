Začínal jako brigádník u kopírky a postupně dostával sofistikovanější úkoly, až pomáhal rozjíždět pobočku v Americe

Jaroslav Sůkal, výrobní ředitel ALBAform | Foto: ALBAform CZ s.r.o./archiv

Břeclavský rodák Jaroslav Sůkal se přiženil do Žďáru nad Sázavou a ve městě působí jako výrobní ředitel kovoobráběcí firmy ALBAform, která dodává výrobky pro závody ve Spojených státech a Mexiku. Právě praxe ze zámoří mu slouží při jeho manažerských úkonech. „Amerika byla a je ve spoustě ohledů před námi. Pracovní přístupy, které jsme tam využívali před deseti lety, se teprve teď aplikují i v Česku,“ posuzuje.

Za oceán se po cestování na Novém Zélandu a Taiwanu vypravil ve čtyřiadvaceti letech. S bídnou angličtinou a nulovými manažerskými schopnostmi. Nicméně šéfové ALBAformu, Jan a Monika Vintrlíkovi, viděli v mladém, tehdy ještě Moravákovi potenciál, a tak mu svěřili čerstvou pobočku v Dallasu, Texasu, která tehdy fungovala jako distribuční centrum – co se vyrobilo v Česku, to se přebalilo a poslalo zákazníkovi. Když pak vedení odkoupilo konkurenta nedaleko Atlanty ve státě Georgia, byl to právě Jaroslav Sůkal, díky kterému firma vyrostla ze tří zaměstnanců na padesát, se svařovacími roboty, třísměnným provozem a reputací skutečné společnosti.

„Amerika mě naučila řídit lidi. Je to země, která byla a stále je před námi. Už před deseti lety jsme na všechno měli pracovní instrukce, manuály a zaměstnancům se i sebejasnější věci pro jistotu zvědomovali a opakovali. Což se dělá taky dnes v Česku,“ přibližuje Jaroslav.

Ve vedoucí pozici je pro něj zásadní kolektiv s dobrými vzájemnými vztahy. „Jsem zastáncem toho, že když v týmu všechno klape a jeho členové pracují třeba jen šest hodin denně, udělají toho víc, než když by pracovali osm hodin se špatnou náladou v nepříjemné atmosféře. Pak vznikají problémy, stupňuje se napětí a točí se spirála, která vede do pekla,“ popisuje.

Vzorem mu přitom jsou sami jeho nadřízení, majitelé ALBAformu. „Nikdy se mi nestalo, že bych došel s problémem a oni mě poslali pryč s tím, že je to nezajímá. Vždycky mi poradí a kolikrát se i stalo, že jsem došel, svěřil se s tím, co mě trápí, nastínil jsem řešení, se kterým oni nesouhlasili, ale řekli mi, udělej to, protože když to neuděláš, budeš si to vyčítat a zkoumat, co by kdyby…“

A tak ve výrobní hale ve Žďáře, která má aktuálně otevřené pracovní nabídky, zavedl podobný přístup. „Když jsou chyby, které firmu nestojí velké peníze, tak je v dlouhodobém horizontu konstruktivnější nechat zaměstnance, aby je udělal a nesl následky. Svůj omyl si pak víc a hlouběji uvědomí, než když za ním někdo dojde a poví mu, tohle nedělej.“

www.albaform.cz