Česká jednička ve výrobě obalů z vlnité lepenky i letos vyplatila solidární bonus 20 000 korun

COO Josef Chalupný | Foto: Model Obaly a.s.

Nezaměstnanost je pořád velmi nízká. Daří se vám nacházet kvalifikované zaměstnance?

Myslím, že jsme úspěšní, ale najít kvalitního kandidáta je dnes určitě daleko složitější a každý region je specifický. Co mě však trápí více, je zvyšující se věkový průměr našich zaměstnanců.

Čím chcete přilákat právě mladé lidi?

Chceme se hodně zaměřit na budoucí profese. Tedy lidi, kteří umí pracovat s virtuální realitou, 3D tiskem, nanotechnologiemi… Jsem totiž přesvědčený o tom, že rozšířená realita nebo umělá inteligence do našeho segmentu určitě zasáhnou v horizontu deseti let, možná dříve.

Letos jste už druhý rok po sobě všem zaměstnancům vyplatili dvacetitisícový solidární bonus. Co byly hlavní důvody?

Stále tu máme, inflaci, nárůst úrokových sazeb, spotřebitelských cen, energií… V Model Obaly jsme těžili z dobré práce v loňském roce, a proto jsme se rozhodli, že se o část zisku podělíme a pomůžeme našim lidem.

Uzavřeli jste také novou kolektivní smlouvu. V čem vidíte hlavní posun?

Dohodli jsme se rychle a hlavně férově. V kolektivní smlouvě se vždy chceme dívat dopředu, zároveň si uvědomujeme, že nemáme zodpovědnost jen za jednotlivé zaměstnance. Na každého z nich připadají rodinní příslušníci, kteří jsou na něm závislí. Takže se nebavíme o 1 400 zaměstnancích, ale o nějakých 4 000 lidí, které musíme brát v potaz.

Společnost Model Obaly hodně investuje. Kam tyto peníze primárně míří?

Celkově investice za poslední dva roky atakují miliardu a půl korun. To jsou historicky nejvyšší čísla, a plánujeme investovat i dále. Primárně do technologií a infrastruktury, energetických projektů, redukci CO2 a zvyšování soběstačnosti v rámci energií…

Počítáte s větším využitím obnovitelných zdrojů?

Letos jsme v Opavě nainstalovali fotovoltaiku o výkonu 1,4 MWp. V Nymburce bychom mohli mít okolo 2 MWp výkonu. To by na papíře bohatě pokrylo celou naši okamžitou spotřebu. Optimální kapacitu nicméně musíme pečlivě plánovat, protože v našem provozu generujeme přetoky a stávající legislativa je neumožňuje například sdílet. Paradoxně tak musíme platit za to, že elektřinu vyrábíme.

Nakolik je možné se ve vašem oboru bavit o energetické soběstačnosti a uhlíkové neutralitě?

Důležitá je cesta, jak se do tohoto stavu dostat. V Moravských Budějovicích aktuálně spouštíme pilotní projekt, kdy chceme detailně sledovat spotřebu jednotlivých strojů a technologií. Výhledově se parametry reálné spotřeby stanou nedílnou součástí nových investic. Zároveň našim zákazníkům budeme schopní ukázat energetickou náročnost jejich zakázky a případně přijít s návrhy na snížení.