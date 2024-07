Deaf Heart, Madhouse Express nebo Iggy Mayerov si pak zahrají i v Německu. První dva srpnové týdny rozezní industriální areál plzeňské kreativní zóny DEPO2015 koncertní série DEPOvLETU. Pátý ročník festivalu uvede pět dvojkoncertů českých a německých kapel. Tyto mezinárodní dvojáky pak proběhnou také napříč kluby německého příhraničí.

Foto: DEPO 2015

Dvojčata Vörösovi z tria Final Stair se se svými kytarovými groovy nepředstaví 2. srpna českému publiku poprvé, kromě vystoupení na Sázavafestu zbrázdila trojice tuzemské kluby v rámci svých několika turné. Final Stair svou hudbu inspirovanou velikány jako Queens of the Stone Age, Biffy Clyro nebo The Killers prezentovala i na tour po Číně a Evropě. Do Plzně přiváží čerstvě vydanou desku Under Fire. S nimi vystoupí Deaf Heart s moderním rock'n'rollem a v čele s Thomasem Lichtagem (ex-Airfare). Od svého debutu si získali přízeň nejen fanoušků, ale i porotců a hlasujících Cen Anděl (nominace na Objev roku), Ceny Žebřík či hudebních cen Evropy 2.

Final StairZdroj: René Jacobi

„Snad každá kapela, se kterou jsem se kdy bavil, usilovala o vystupování v zahraničí. Díky zatřešení festivalu projektem Music Connection podpořeným z fondu malých projektů Interreg Bavorsko - Česko spolufinancovaného Evropskou Unií můžeme propojit deset skvělých současných skupin nejen mezi sebou, ale i jim zajistit koncerty za hranicemi. Mám radost, že se podařilo dojednat zrovna takové krásné klubové štace jako L.A.Cham, Die Alte Mälzerei v Regensburgu a Zauberberg Passau. Pokud z této fúze vzniknou nejen bujaré show se spokojeným publikem, ale i budoucí společná turné či jiné hudební kolaborace, budu úplně nejspokojenější,” říká dramaturg DEPOvLETU Ricardo Delfino.

Se studiovou novinkou If This Wall Could Sing přijíždějí 3. srpna do Plzně i britpopoví Atomic z Bavorského lesa. Další sourozenecká dvojice, tentokrát inspirovaná britskými Oasis, má za sebou nejeden hudební zářez včetně společných koncertů právě s Paul Weller a Gem Archer (Oasis), Chumbawamba, Pete Doherty's Babyshambles, Kula Shaker nebo The Charlatans. Jejich songy našly svá místa třeba i v soundtracku akčního filmu Accident Man se Scottem Adkinsem v hlavní roli, singl Gimme Your Love urval první místo v žebříčku Austrian Indie Charts. V DEPU je doprovodí pražská alt popová čtyřka Iggy Mayerov, jenž se od probojování se do finále soutěže Startér Radia Wave aktivně prohání napříč českými rádiovými vlnami. Jejich doposud posledních úspěchem je populární společný singl s Lazer Vikingem Givin’ You Up. 7. sprna se setkají drážďanští garážoví surf-rockoví The Roaring 420s, jejichž songy můžete znát mimo jiné i z reklamních kampaní GUCCI, Specialized nebo New Yorker. Ti vystoupí s lokálními grunge rockery What's In The Box. 9. sprna bude patřit domácím nadějím žánru blues Steven's a česko-německé formaci Greet From Street. Sérii uzavře 10. srpna sedmdesátkový večer s psychedeliky Madhouse Express Právě d bavorským power triem Filistine.

Atomic - BandfotoZdroj: Stefan Dürr

DEPOvLETU na nádvoří plzeňské kulturní a kreativní zóny DEPO2015 je pro návštěvníky zdarma.

PROGRAM V DEPO2015 (PLZEŇ):

2. 8. 2024 | 19:30–22:00 | Deaf Heart (CZ), Final Stair (DE)

3. 8. 2024 | 19:30–22:00 | Iggy Mayerov (CZ), Atomic (DE)

7. 8. 2024 | 19:30–22:00 | What's in the box (CZ), The Roaring 420s (DE)

9. 8. 2024 | 19:30–22:00 | Steven's (CZ), Greet From Street (CZ/DE)

10. 8. 2024 | 19:30–22:00 Madhouse Express (CZ), Filistine (DE)

PROGRAM V NĚMECKU:



31. 8. 2024 | L.A. Cham | Deaf Heart (CZ), Final Stair (DE)

6. 9. 2024 | Zauberberg Passau | Steven's (CZ), Atomic (DE)

8. 9. 2024 | L.A. Cham, Cham | What's in the box (CZ), The Roaring 420s (DE)

13. 9. 2024 | Zauberberg Passau | Madhouse Express (CZ), Greet From Street (CZ/DE)

25. 9. 2024 | Die Alte Mälzerei, Regensburg | Iggy Mayerov (CZ), Filistine (DE)

Více informací na www.depo2015.cz/depovletu2024.

Facebook událost:

https://www.facebook.com/events/1018993539747100

Videoklipy kapel:

Final Stair (DE)

Zdroj: Youtube

Atomic (DE)

Zdroj: Youtube

Deaf Heart (CZ)

Zdroj: Youtube

Iggy Mayerov (CZ)