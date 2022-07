Výlety do měst se zastávkami v přírodě: Dvě moře a jejich zcela odlišná pobřeží, k tomu řeky a jezera, malebná údolí a horský svět. Německé přírodní krajiny jsou mimořádně rozmanité. Chrání je a zachovává 16 národních parků a skoro 9.000 chráněných krajinných oblastí. Pro lidi jsou to čiré oázy – místa, na kterých se člověk zhluboka nadechne, najde klid a načerpá energii. Také proto turismus v Německu sází na udržitelnost. Nechte se inspirovat zážitky v zeleni, která zachovává životní prostředí a povzbuzuje Vaši duši.

Přehrada Forggensee | Foto: DZT / Francesco Carovillano

Ammergauské Alpy: Malý přírodní park, obrovská rozmanitost

Na úplném jihu Německa leží lesy, divoké řeky, louky, vrcholky a rašeliniště přírodního parku Ammergauské Alpy. Příroda nejmenšího přírodního parku v Bavorsku je obzvlášť rozmanitá. 228 kilometrů čtverečních je útočištěm ohrožených druhů zvířat i vzácných rostlin. Jeho ekologicky mimořádně cenná rašeliniště ukládají CO2 a působí tak proti změně klimatu. V přírodním parku se vyskytují vzácné orchideje a hořce a také ohrožené druhy ptáků od tetřeva hlušce po orla skalního. Vedle přírodních pokladů na území parku leží i kouzelné zámky, historické kláštery a romantické kostely. Objevte fascinující přírodní svět i překrásná města s autentickými bavorskými tradicemi!

Oberammergau v přírodním parku Ammergauské AlpyZdroj: Ammergauer Alpen GmbH / Anton Brey

Tělesné a duševní zdraví v nedotčené přírodě u Baltského moře

Tam, kde se mísí vzduch Baltského moře a lesa, vzniká blahodárné klima – perfektní pro načerpání nové síly. Těšte se na rozmanitou krajinu: Pobřežní lesy, vřesoviště, duny a pláže Baltského moře lemují lázeňské stezky Thalasso a nabízejí čistý vzduch a nedotčenou přírodu. K dispozici je deset tras o délce od 4 do 17 kilometrů, které spojují příjemnou turistiku se zdravým odpočinkem. Zpestřením je aplikace se základními informacemi o okolí a tipy na gymnastické cviky na cestě. Užijte si krásné pobřeží Baltského moře, živé přímořské letovisko Warnemünde a historické hanzovní město Roztoky s krásným starým městem a širokou nabídkou kulturního vyžití.

Roztoky - surfaři na plážiZdroj: TMV / Felix Gänsicke

Warnemünde – dunaZdroj: TMV / Timm Allrich

Nahoru udržitelně s Durynskou lanovkou

Cestování vlakem chrání životní prostředí – a ještě více, pokud je přitom elektřina vyráběna a dodávána do sítě, jako je tomu v případě Durynské horské železnice. Symbol Durynského lesa vede nahoru strmě a trvale. Dráha za 18 minut překoná 323 výškových metrů, a to na pouhých 1,4 kilometrech. Nejstrmější železnice na světě spojuje hory a údolí již od roku 1923. Není divu, že byli zemědělci na horských hřebenech nadšeni, když už nemuseli vše, co potřebovali k životu, dopravovat nahoru a dolů jen silou svalů. Silnice byla vybudována až mnohem později, v roce 1966. Dnes železnice nabízí fantastické výhledy a stále šetří energii. Nastupte na palubu a vychutnejte si panorama Durynského lesa! Interaktivní zážitkové muzeum Maschineum na horní stanici nabízí pohled do srdce železnice. Součástí muzea je strojovna i kino.

Horská železnice, SchwarztalZdroj: Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) / Thomas Abé

Německo sází na udržitelnost a je nekonečně rozmanité. Vydejte se za dalšími vzrušujícími objevy! Inspirujte se našimi zážitky a tipy a těšte se na další cestu do Německa.