Základní kámen Nemocnice Břeclav byl položen v roce 1986, ale první pacienty, a to ještě v omezených prostorách, léčili lékaři až o několik let později. Konkrétně na podzim roku 1992, kdy se zde otevřely neoperační obory a vyšetřovací složky. Až o čtyři roky později, tedy v roce 1996, k tomu přibyly operační obory, ARO, centrální operační sály a centrální sterilizace.

Nemocnice Břeclav slouží lidem už 30 let. | Foto: Nemocnice Břeclav

Ačkoliv věkem mladá nemocnice, co do ošetřených pacientů ročně patří mezi páteřní nemocnice Jihomoravského kraje. Ročně zde lékaři ošetří přes 20 tisíc pacientů ve 23 medicínských odbornostech, k hospitalizaci pak slouží přes 400 lůžek na 12 odděleních. Nemocnice Břeclav také patří mezi největší zaměstnavatele, protože zde pracuje 700 zdravotnických pracovníků a dalších 100 zaměstnanců.

Zdroj: Nemocnice BřeclavPoslední tři roky vede nemocnici z pozice ředitele Ing. Petr Baťka, který znal nemocnici z technického směru, protože zde působil už jako náměstek. Nemocnici tedy převzal jen krátce před tím, než si, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení v republice, prošla několika zatěžkávacími zkouškami.

Pane řediteli, když jste nemocnici přebíral, co bylo vaším hlavním cílem?

Rozhodně ji stabilizovat, co se týče hospodaření. Což se mi začalo dařit do doby, než přišel za rok Covid-19 a my jsme museli radikálně omezovat běžnou péči. Naštěstí se nám do té doby ale podařilo rozjet několik projektů, např. EPC, což je systém úspory energií, pořídili jsme nové vybavení s pomocí zřizovatele Jihomoravského kraje a dotací EU za více než 100 milionů korun. Mezi nejdůležitější přístroj patří nová magnetická rezonance, protože do té doby lidé museli do Brna či Kyjova. A teď jsou čekací doby velmi zkrácené.

Sám jste nakousl Covid-19. Jaká to byla zkušenost?

Upřímně… vlastně k nezaplacení. Každý rok nějakým způsobem takové černé scénáře procvičujeme. Na tohle jsme se ale úplně připravit nemohli. Ze začátku to zkrátka vypadalo jako chřipka, ale ten rozměr, který to nabralo, by asi nepředpověděl nikdo.

Ale ukázalo se, že jsme připravení. Že máme velmi kvalitní tým lidí, který se umí v krizové situaci semknout. Děkoval jsem všem našim zaměstnancům už několikrát, ale chci znovu. Opravdu si jejich práce nesmírně vážím.

Ale vy jste pak museli řešit ještě další nepříjemnosti…

Ano, když už to v druhé vlně s Covidem-19 vypadalo dobře, přišlo tornádo. Okamžitě jsme vyhlásili traumaplán a ošetřili stovky zraněných. Opět věc, kterou můžete cvičit, ale ten rozsah je děsivý. Navíc bouře zasáhla i samotnou nemocnici, ještě půl roku jsme pak opravovali střechy a odstraňovali škody po zatékání.

A co dál?

Plán je jasný. Chystáme projekty s naším zřizovatelem jak z Národního plánu obnovy, tak i dalších zdrojů EU, plánů je hodně. Já bych ale hlavně popřál všem lidem hodně zdraví, a aby nás vlastně potřebovali co nejméně.

Zdroj: Nemocnice Břeclav