Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho výskyt setrvale narůstá.

Foto: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Podle nejnovějších dat GLOBOCAN, z roku 2018, stojí česká populace v evropském přehledu na předních příčkách. Každý rok je v České republice nově diagnostikováno cca 7700 pacientů a přibližně 3400 z nich na ni zemře.

Gastroenterologická ambulance Nemocnice Karviná - Ráj, p.o. poskytuje svým pacientům špičkovou preventivní, diagnostickou a léčebnou péči onemocnění zažívacího traktu. Součástí pracoviště gastroenterologické ambulance Nemocnice Karviná - Ráj, p.o. jsou také zcela nově modernizované endoskopické sály. Vedoucím lékařem pracoviště je karviňák tělem i duší, MUDr. Radek Sušil, zkušený chirurg a gastroenterolog, se kterým si dnes povídáme o rakovině tlustého střeva a možnostech, jak s ní zatočit.

Kdy je nejvhodnější začít s prevencí rakoviny tlustého střeva?

Dle mého názoru je potřeba začít dovršením 50. roku věku, kdy je nejvhodnější zahájit screeningový program kolorektálního karcinomu. Praktický lékař má možnost provést u pacienta v tomto věku test na skryté krvácení. Test se provádí ze stolice a má za úkol zjistit přítomnost krve ve stolici. Praktický lékař může také v rámci svých preventivních kontrol nabídnou možnost zařazení pacienta do screeningového programu kolorektálního karcinomu. Do tohoto preventivního programu rakoviny tlustého střeva by měli být zařazeni pouze ti pacienti, kteří netrpí žádnými příznaky chorob zažívacího traktu.

Jaké možností vyšetření pacientům na vašem pracovišti poskytujete?

Mezi standartní a nejčastější patří vyšetření tlustého střeva a horního zažívacího traktu. Jinými slovy jedná se zejména o gastroskopii a kolonoskopii. Ročně provedeme zhruba 500 kolonoskopií a zhruba 1000 gastroskopií. Screeningových kolonoskopií provedeme jen 140 za rok, což není mnoho.

Jak vyšetření v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu probíhá?

Vyšetření provádíme s maximálním ohledem a komfortem pro pacienta. Když je zapotřebí, pacienta tzv. „přispíme“. Aplikujeme léky, které pacienta uvedou do mírného spánku a podáváme také analgetika, tzv. analgosedaci. Důležitá před vyšetřením je příprava pacienta, která spočívá v pití roztoků na vyprázdnění zažívacího traktu. Je důležité, aby pacienti tuto přípravu dodrželi. U takto připravených pacientů probíhá vyšetření rychle a bezpečně.

S jakými potížemi k vám na pracoviště pacienti nejčastěji chodí?

Nejčastěji nám chodí pacienti odesílání praktickým lékařem. Tito posílají pacienty k dovyšetření nejrůznějších potíží. Nejčastějšími potížemi, které nám pacienti uvádějí, jsou nejasné bolesti břicha, pálení žáhy, poruchy vyprazdňování, změna charakteru stolice a spousta dalších břišních dyskomfortů. Těchto pacientů chodí poměrně hodně, což je patrné z výše uvedených čísel. Tam, kde bychom rádi viděli přírůstky pacientů je zejména preventivní kolonoskopie, kterou provádíme v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu.

Jaké možnosti léčby dnešní medicína, pro pacienta se záchytem rakoviny tlustého střeva, nabízí?

Zhoubný nádor ve včasných stádiích je výborně léčebně ovlivnitelný. Při včasném zahájení komplexní léčby je garantováno plné uzdravení více než 90 % pacientů. Jinými slovy rakovina tlustého střeva v časných stádiích je velmi dobře ovlivnitelná léčbou. Moderní medicína přistupuje ke každému pacientovi individuálně. Aplikuje se tzv. multioborová péče, jejíž výsledkem je poskytnutí péče pacientovi na míru. Základem péče je chirurgické řešení problému a onkologická léčba.

Co byste pane doktore pacientům vzkázal?

Zahoďte zbytečný ostych a nechejte se vyšetřit. Vstupte do screeningového programu kolorektálního karcinomu, vyšetření je zdarma. Zachráníte si tím život. Bohužel z praxe vidím, že neklesá počet pacientů s pokročilými rakovinami tlustého střeva a zbytečně se setkávám se smutnými příběhy těchto pacientů.

Jaké novinky plánujete na vašem pracovišti v letošním roce?

Budeme se i do budoucna rozvíjet ve vyšetřovacích metodách digestivní endoskopie. Jsme akreditované pracoviště, kde garantujeme pacientům vysokou kvalitu výkonu, vyškolený personál a špičkové přístrojové vybavení. Jen za loňský rok nemocnice investovala no nového vybavení více než 9 mil. korun.

Pracoviště gastroenterologické ambulance Nemocnice Karviná - Ráj, p.o. patří mezi screeningová pracoviště prevence screeningu kolorektálního karcinomu. Navštivte svého praktického lékaře a objednejte se na prevenci včas. Gastroenterologická ambulance, Tel.: 596 383 288

