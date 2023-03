Pavilon operačních oborů | Foto: Nemocnice Strakonice, a.s.

Co všechno je v nemocnici nové, co se udělalo?

Nemocnice Strakonice, a.s. v roce 2022 nakupovala nové nebo modernizovala stávající přístroje například i z dotačního programu REACT-EU. Jednoznačně největší investicí bylo pořízení nového CT. Vyšetření na něm je rychlejší, diagnostika detailnější a především pacient je vystaven výrazně nižší dávce záření. Na začátku roku 2023 jsme instalovali novou gamakameru, která zároveň může fungovat i jako CT. V rámci jihočeských nemocnic jsme jediným zařízením okresního formátu, které disponuje všemi třemi velkými zobrazovacími technikami – vedle gamakamery a CT ještě magnetickou resonancí. Stejné vybavení má jen Nemocnice České Budějovice, a.s. V přístrojovém vybavení si polepšili i neurologové, kteří mají teprve jako druhé zařízení v ČR, po FN Motol, k dispozici přístroj Sudoscan, který dokáže včas diagnostikovat i mírně postižená tenká vlákna periferních nervů. To lze využít především u pacientů s diabetem a u onkologicky nemocných léčených chemoterapií. V průběhu roku 2022 jsme ještě pořídili nové operační stoly, osvětlení, sterilizátor, ultrazvuky, EKG, EEG a řadu dalších přístrojů a nástrojů, které slouží k přesnější a šetrnější diagnostice onemocnění i léčbě pacientů.

Ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.Zdroj: Nemocnice Strakonice, a.s.

Pokračovala i spolupráce s nejrůznějšími nadacemi. Díky Kapce naděje jsme mohli zrekonstruovat dětské oddělení. Nadace Křizovatka darovala porodnici nové monitory dechu pro monitoraci novorozenců, kterými jsou vybaveny všechny postýlky na oddělení šestinedělí a maminky si je mohou půjčovat i domů. Dále mě těší, že se nám podařilo v nemocnici zřídit a hlavně kvalitně personálně obsadit zubní ordinaci, díky které našlo svého stomatologa více než tisíc klientů.

Jaké jsou investiční plány do dalších let?

Investiční plány máme veliké, ale kromě plánů a odhodlání bude záležet také na ekonomické situaci. Nicméně průběžné investice jsou důležité, bez nich by nemocnice nemohla dál nabízet kvalitní služby pacientům a dobré zázemí zaměstnancům V současné době intenzivně budujeme novou prádelnu. V nadcházejících letech bychom rádi vybudovali pavilon pro urgentní příjem, který by stavebně propojil pavilon operačních oborů s pavilonem interny a nabídnout zkvalitnění a zefektivnění péče o akutní pacienty. S tím souvisí i náš plán vybudovat nadzemní koridor do pavilonu NORD, kde sídlí například dětské oddělení či hemodialýza.

Zdroj: Nemocnice Strakonice, a.s.

Co pana ředitele těší?

Každého ředitele těší, když se jím vedenému zařízení ekonomicky daří, má dostatek kvalitních zaměstnanců, kteří jsou v zaměstnání spokojení a v případě nemocnice samozřejmě také dost pacientů, kteří kladně hodnotí poskytovanou zdravotní péčí a přístup personálu.

V tomto ohledu může být strakonická nemocnice spokojená. Ostatně o tom svědčí i druhé místo pro Nemocnici Strakonice, a.s. v anketě NEJLEPŠÍ NEMOCNICE 2022. Obhájili jsme tak pozici z roku 2021. Zároveň je pro nás druhé místo výzvou, abychom se pokusili dobýt i absolutní vrchol žebříčku, což se nám v uplynulých letech už dvakrát podařilo

Také bych byl moc rád, kdyby se k nám do nemocnice povedlo přivést další nové kolegy, kromě ošetřovatelského personálu i lékaře, které bychom rádi přivítali především na plicním, interním a dětském oddělení, ale například také na ORL ambulanci. Myslím, že naše zaměstnanecké benefity jsou víc než lákavé, počínaje nadstandardním finančním ohodnocením, tak například aktivní podporou dalšího vzdělávání a řadou dalších výhod cílených i na rodinné příslušníky zaměstnanců – např. příspěvky na tábor nebo výhodné telefonní tarify. Rád bych zmínil i nabídku stipendijních programů pro studenty zdravotnických škol.

Jestli by také prozradili, kolik měli loni pacientů, ambulantních i hospitalizovaných?

V roce 2022 se Nemocnice Strakonice, a.s. postarala o více než 132 tisíc ambulantních pacientů. Hospitalizováno bylo téměř 12,5 tisíce pacientů, z toho přes tisíc dětí a lékaři provedli téměř 5 tisíc operací.