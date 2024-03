Tato modernizace se zaměřovala na přístrojová vybavení.

Instalovala novou gamakameru, která zároveň může fungovat i jako CT. Nové přístroje jsme v roce 2023 získali také díky spolupráci s řadou nadací a nadačních fondů. Například Kapka naděje přispěla Dětskému oddělení na nový ultrazvuk, kterým je možné vyšetřit i srdce novorozence. Nadace Křizovatka zase darovala porodnici osm nových monitorů dechu, kterými jsou vybaveny všechny postýlky na oddělení šestinedělí a maminky si je mohou půjčovat i domů.

Chirurgickým pacientům poskytujeme takzvanou jednodenní péči. Týká se především operací křečových žil, kýly, hemoroidů nebo slepého střeva. Pacienti nastupují do nemocnice v den operace a nejpozději druhý den ráno odcházejí domů. Samozřejmě je možné takto operovat pouze pacienty, jejichž celkový zdravotní stav to umožňuje. Netrpí například chronickým onemocněním, které by mohlo komplikovat pooperační průběh. V letošním roce jsme tento způsob rozšířili i na některé gynekologické zákroky.

Ředitel nemocnice MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBAZdroj: Nemocnice Strakonice, a.s.

Velký úspěch loni zaznamenalo gastroenterologické pracoviště. Od Ministerstva zdravotnictví získalo statut Centra digestivní endoskopie. Tím se zařadilo mezi špičková pracoviště v ČR. Toto prestižní postavení v síti odborných zdravotnických zařízení bylo nemocnici uděleno na základě počtu a spektra jak základních, tak vysoce specializovaných výkonů v oboru gastroenterologie. Právě toto pracoviště se letos dočká další přístrojové modernizace – nové univerzální sklopné RTG stěny s c-ramenem. Nová technologie jednak usnadní práci lékařům, vyšetření bude komfortnější pro pacienty a kvalitnější bude také zobrazení.

Těší nás rostoucí zájem o strakonickou porodnici. I když v roce 2023 klesla v ČR porodnost oproti roku 2022 o 11 %, u nás jsme tento trend nezaznamenali. Počet narozených dětí byl v obou letech téměř stejný – necelých 600 novorozenců. Jezdí k nám rodit i ženy z okolních regionů. Velkou zásluhu na tom mají lékaři, sestry a porodní asistentky, které sledují nejnovější trendy v porodnictví, nabízejí těhotným ženám řadu služeb a kurzů v průběhu těhotenství, zvelebují prostředí porodních boxů i pokojů na šestinedělí a jsou schopní poradit a pomoct s kojením a péčí o novorozence i v domácím prostředí.

Jaké jsou investiční plány do dalších let?

Investiční plány máme veliké, ale kromě plánů a odhodlání bude záležet také na ekonomické situaci. Nicméně průběžné investice jsou důležité, bez nich by nemocnice nemohla dál nabízet kvalitní služby pacientům a dobré zázemí zaměstnancům.

V nadcházejících letech bychom rádi vybudovali pavilon pro urgentní příjem, který by stavebně propojil pavilon operačních oborů s pavilonem interny a nabídl zkvalitnění a zefektivnění péče o akutní pacienty. S tím souvisí i náš plán vybudovat nadzemní koridor do pavilonu NORD, kde sídlí například dětské oddělení či hemodialýza.

V letošním roce začneme budovat rehabilitační zahradu.

Co pana ředitele těší?

Každého ředitele těší, když se jím vedenému zařízení ekonomicky daří, má dostatek kvalitních zaměstnanců, kteří jsou v zaměstnání spokojení a v případě nemocnice samozřejmě také dost pacientů, kteří kladně hodnotí poskytovanou zdravotní péčí a přístup personálu.

V tomto ohledu může být strakonická nemocnice spokojená. Ostatně o tom svědčí i třetí místo, které získala v anketě „NEMOCNICE ČR 2023“. Projekt organizuje HealthCare Institute o.p.s. Žebříček je sestavovaná dle finanční kondice nemocnic, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic.

Také bych byl moc rád, kdyby se k nám do nemocnice povedlo přivést další nové kolegy, kromě ošetřovatelského personálu i lékaře, které bychom rádi přivítali především na dětském oddělení, na rentgenu a na ORL ambulanci. Myslím, že naše zaměstnanecké benefity jsou víc než lákavé, počínaje nadstandardním finančním ohodnocením, tak například aktivní podporou dalšího vzdělávání a řadou dalších výhod cílených i na rodinné příslušníky zaměstnanců – např. příspěvky na tábor nebo výhodné telefonní tarify. Rád bych zmínil i nabídku stipendijních programů pro studenty zdravotnických škol a medicíny.

Otec u porodu císařským řezemZdroj: Nemocnice Strakonice, a.s.

Kolik měla Nemocnice Strakonice loni pacientů, ambulantních i hospitalizovaných?

V roce 2023 se Nemocnice Strakonice, a s., postarala o téměř 140 tisíc ambulantních pacientů. Hospitalizováno bylo necelých 12,5 tisíce pacientů, z toho okolo tisíce dětí a lékaři provedli na 5 tisíc operací.

