Nemocná duše potřebuje přítele, nemocný člověk lékaře, říkal už před staletími řecký dramatik Menandros.

PF 2024 | Foto: Nemocnice TGM Hodonín

My, kteří se o vaše zdraví denně s nasazením staráme, to můžeme jen potvrdit. Zažeňte starosti alespoň v době vánočních svátků a užijte si poklidnou sváteční atmosféru s těmi, které máte nejraději. Vy, kteří se právě potýkáte se zdravotními problémy, věřte, že děláme maximum pro to, abychom vás v co nejkratším čase vrátili zpět do plnohodnotného života, abyste si mohli kromě starostí užívat především jeho radosti. I proto jsme letos do modernizace a velkých investičních akcí investovali téměř půl miliardy korun.

V příštím roce tak pro vás otevřeme nový pavilon zobrazovacích metod, operovat vás budeme ve špičkově vybavenýchmodernizovaných sálech či ulehčíme fyzicky i psychicky náročnou léčbu onkologickým pacientům. Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. Přeji proto vám všem jménem zdravotníků i zaměstnanců hodonínské nemocnice pevné zdraví a krásné, poklidné a požehnané Vánoce.

Ing. Jiří Koliba, ředitel

Zdroj: Nemocnice TGM Hodonín