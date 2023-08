Na to jsme se zeptali primáře plicního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Ondřeje Zely.

Můžete nám v krátkosti přiblížit plicní lékařství? Jak moc se v posledních letech pneumologie proměnila?

Pneumologie neboli plicní lékařství patří tradičně mezi základní obory interny. Naším úkolem je péče o nemoci plic, dýchacích cest a pohrudnice. Nejčastěji řešíme různé typy zánětů (zápaly plic), chronická onemocnění dýchacích cest (chronická obstrukční plicní nemoc, průduškové astma), různé typy intersticiálních plicní procesů ("zvazivovatění" plic) a v neposlední řadě nádory; do roku 1989 byla významnou součástí práce pneumologa i péče o nemocné s plicní tuberkulózou, jejíž výskyt z mnoha důvodů klesá a je v současné době nižší než v řadě vyspělějších zemí na západ od nás. Přesto i na našem pracovišti každoročně několik pacientů s TBC diagnostikujeme.

V současné době je trendem oboru důraz na včasnou a kvalitní diagnostiku rakoviny plic, tzv. bronchogenního karcinomu. Jedná se o onemocnění stále s obecně špatnou prognózou, jednoznačně spojené s kouřením, o kterém se donedávna ve veřejném prostoru vyjma varovných nápisů na krabičkách cigaret příliš nehovořilo. V posledních letech se v rámci boje proti kouření konečně podařilo prosadit tzv. "protikuřácký" zákon, v roce 2022 byl spuštěn národní program screeningu rakoviny plic, který umožňuje v rizikové populaci kuřáků systematicky vyhledávat nemocné s "operovatelným" nálezem a zlepšit tak celkové výsledky léčby tohoto onemocnění.

Dalším moderním trendem pneumologie je diagnostika a léčba spánkové apnoe, které zažívají nebývalý rozvoj, současně roste povědomí populace o tomto onemocnění. Stručně řečeno, nejčastěji řešíme tzv. obstrukční spánkovou apnoi, charakterizovanou chrápáním a různě dlouhými dechovými zástavami ve spánku. Toto onemocnění ovlivňuje nejen kvalitu spánku, ale má řadu negativních dopadů i v bdělém stavu (denní spavost, poruchy koncentrace, riziko dopravních nehod atd.), dále je spojeno se zvýšeným rizikem srdečně-cévních chorob. Provozujeme spánkovou ambulanci, která se o tuto problematiku stará, diagnostika se provádí pomocí speciálního přístroje v domácím prostředí. Ve vybraných případech je možné stejným způsobem i nastavit léčbu, která spočívá v nočním používání malého domácího ventilátoru. Léčba je obecně dobře snášena a výrazně zlepšuje kvalitu života nemocných.

Jak tedy vypadá moderní plicní oddělení?

Od roku 1989 řada plicních oddělení a léčeben zanikla, zejména v souvislosti s výrazným poklesem počtu pacientů s tuberkulózou, v některých nemocnicích tak "plicní" jako takové nenajdete. Naše oddělení pečuje o velkou spádovou oblast tvořenou okresy Frýdek-Místek a Karviná, kde provozujeme, resp. personálně zajišťujeme provoz 2 ambulancí (Orlová, Karviná). K dispozici máme kromě erudovaného personálu moderně vybavenou lůžkovou stanici (v rámci společného interního lůžkového fondu je teoreticky k dispozici až více než 100 lůžek) a solidní endoskopickou část, kde nově provádíme i lineární endobronchiální ultrasonografii (speciální ultrazvukové vyšetření umožňující odběr vzorků z tkání přiléhajících k velkým dýchacím cestám), provádíme biopsie pod rentgenovou navigací, nejnověji se chystáme zavést i kryobiopsii. Cílem všech těchto moderních metod je především zlepšení diagnostiky nádoru plic.

Co považujete za největší výzvu plicního oddělení do budoucích let?

Největší výzvou pro mě osobně je získat pro pneumologii mladé lékaře-absolventy, kteří si z fakult často přinášejí zkreslenou, obsolentní představu o oboru odpovídající realitě před 40 lety. Přitom se jedná o pestrou a zajímavou oblast medicíny s dobrým uplatněním, která uspokojí i lékaře se zájmem o manuální činnosti (bronchoskopie, punkce pohrudniční dutiny, drenáže). Pacientů nám rozhodně neubývá a do budoucna ubývat nebude.

