Nemocnice Volyně s.r.o., patřící do zdravotnické skupiny MEDICON PRONATAL

Komerční sdělení

Poskytuje sociální službu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče - Sociální lůžka, (20 lůžek) jsou pobytové sociální služby na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí, určena pro klienty od 18 let.

Foto: Nemocnice Volyně s.r.o.