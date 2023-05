Nemocniční lékárna Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je svými zásobami jednou z největších v regionu. Skládá se ze dvou částí - veřejné a nemocniční. Slouží nejen pacientům „z ulice“, ale i oddělením nemocnice. Výhodou pro pacienty je, že nemusí s receptem nikam jezdit a lék si vyzvednou přímo po cestě od lékaře.

Sortiment lékárny je velmi široký. „Ve veřejné části máme zásoby tabletových forem léčiv, mastí, kapek, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, obuvi, ale najdete u nás i homeopatika a poměrně značné množství kosmetiky. V horní části areálu v neveřejné skladujeme léčiva a zdravotnický materiál pro lůžka. Lékové formy jsou zde především pro parenterální aplikaci, tedy většinou injekční nebo infuzní přípravky,“ popsal vedoucí lékárny PharmDr. Jan Král s tím, že zásobují nejen benešovskou nemocnici, ale také některé domovy seniorů.

Lékárníci se snaží mít stále dostatek léčiv, aby pacienti nemuseli svůj lék shánět jinde. „Když například někoho propouští z hospitalizace s předepsanými léčivy, většinou si je přijde vyzvednout k nám. Právě jednou z věcí, kterou se odlišujeme od jiných lékáren, je, že máme skladem velké množství surovin, ze kterých vyrábíme individuálně připravované léčivé přípravky. Stává se, že v okolních lékárnách určitou surovinu nemají, a tak se k nám lidé rádi vrací, protože vědí, že ji u nás seženou,“ upozornil PharmDr. Jan Král.

Výhodou pro pacienty je, že lékárníci jsou v kontaktu s lékaři v nemocnici, a tak vědí, které léky doktoři potřebují, co za léčiva často pacientům předepisují. Pacienti tedy leckdy nemusejí vůbec čekat na výrobu například nosních kapek nebo i jiných vyráběných léčiv.

V poslední době jsou lékárníci také prvními pomocníky pro lidi se zdravotními problémy. Přicházejí do lékárny s tím, zda by jim pomohli s výběrem správného léku. „Lidé k nám často přijdou pro konkrétní přípravek, my po krátkém pohovoru a zjištění problému pacientovi doporučíme, co by měl užívat anebo ho odkážeme k lékaři, protože jeho problém je už ve stádiu, kdy samoléčba nemusí být účinná,“ potvrdil PharmDr. Jan Král.

Lékárníci mohou se souhlasem pacienta nahlížet do lékového záznamu. „Můžeme tak na místě vyřešit poměrně rychle některé duplicity léků. Nebo když si pacient nepamatuje, jaký užívá lék, což potřebujeme vědět kvůli nějaké interakci, lze to vyřešit i u nás na místě. Samozřejmě na řešení složitějších lékových problémů máme v nemocnici oddělení klinické farmacie, kde se lékové problematice věnují kolegové i ambulantně,“ uvedl PharmDr. Jan Král.

V Nemocniční lékárně aktuálně pracuje 24 zaměstnanců – lékárníci, farmaceutické asistentky, sanitárky a administrativní pracovnice. Zaměstnanců je však nedostatek, nového kolegu nebo kolegyni by přivítali.

Provozní doba Nemocniční lékárny

Po – Pá - 7:00 – 16:00 hod.

So, Ne + svátek – 8:00 – 14:00 hod. a od 14:00 – 18:00 hod. pohotovostní okénko