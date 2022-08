Většina z nás touží po tom, abychom závěrečnou etapu života prožili nejlépe doma, ve svém prostředí, kde si rozhodneme, co a jak chceme.

ilustrační foto | Foto: Centrum sociálních služeb Kyjov/archiv

Ne vždy se to podaří. Do doby, kdy jsme soběstační, je vše tak, jak si zvolíme sami. Komplikace přijde v momentě, kdy už i s vypětím vlastních sil a s množstvím kompromisů potřebujeme někoho, kdo nám pomůže v těch nejzákladnějších věcech. Zpravidla zdravotní stav nebo možnosti blízkých, případně vztahy v rodině pak mohou člověka dostat do situace beznaděje.

Zdroj: Centrum sociálních služeb Kyjov/archivPracuji v sociálních službách okolo dvaceti let a ve svém profesním životě se setkávám s osudy lidí, kteří potřebují svou nepříjemnou a nenadálou situaci řešit. V posledních letech vnímám trend podporovat terénní sociální služby, kdy klient – uživatel- může zůstat ve svém blízkém prostředí. A je to dobře.

Jedním z nich je pan K. Bydlel v činžovním domě, 4. patře, bez výtahu. Jeho nemoc ho upoutala na vozík a svou situaci zvládal dost dlouho pomocí své přítelkyně. Nás, pečovatelskou službu, využíval v případě, kdy se potřeboval dopravit k lékaři, do obchodu, do banky. Z jeho činžovního domu se nemohl dostat na běžnou ulici a stal se tak závislým na pomoci okolí.

Panu K. jsme nabídli svou situaci řešit pomocí městského úřadu, kde si podal žádost, aby mohl bydlet v bezbariérovém bytě v místní DPS.

Pan K. se nastěhoval do nájemního bytu DPS, pár set metrů od svého původního bydliště. Tím, že je byt bezbariérový, pan K. může plně využívat samostatně tento byt. Pořídil si elektrický vozík a tak se může kdykoliv dopravit kamkoliv. Za podpory pečovatelské služby zvládá, na co je zvyklý. Pan K. je nadmíru spokojen, opět samostatný, podle jeho slov „opět se cítím po dlouhé době normálně, bezpečně a hrozně se mi ulevilo“.