Často od Vás slýcháme označení TO, to je pro každého z Vás něco jiného. Chápeme to :-)

Nemusíte na to zůstat sami. | Foto: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Slyšíme všechny Vaše obavy, a i nejasně formulované žádosti o pomoc.

Schválně, najdete se v nějaké z následujících vět:

Já to nezvládám.

Já to potřebuji/nepotřebuji.

Nevím, jak se to stalo.

Neumíme to sami vyřešit.

Já to nedokážu pochopit.

To mi řekněte, jak to máme udělat.

Já to nedám, já to nemůžu vydržet.

Potřebujeme to od Vás půjčit.

Pro pomoc ať už je to TO nebo něco jiného, jsme tu my. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Jsme tým lidských, pracovitých, empatických a odborně zdatných pracovníků. Město nás zřídilo, aby byla obyvatelům Chrudimi dostupná kvalitní péče širokého spektra.

Na území města nabízíme tyto služby:

Pečovatelská služba

Je poskytována osobám bez omezení věku a je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelskou službu poskytujeme občanům města Chrudim a územních částí obce (Medlešice, Vestec, Topol, Vlčnov). Pečujeme 365 dní v roce.

Základní činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Denní stacionář Pohoda

Posláním je poskytovat seniorům a osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením z Chrudimi a okolních obcí potřebnou ambulantní péči a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit.

Služba je poskytována seniorům od 65 let a osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let, maximální denní kapacita je 20 klientů.

Denní stacionář Jitřenka

Posláním denního stacionáře Jitřenka je poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální potřeby.

Služba je poskytována klientům od 11 do 50 let,maximální denní kapacita je 12 klientů.

Základní sociální poradenství

Osobám poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání kompenzačních pomůcek a aktivního prožití volného času.

Pomůžeme Vám při vyplňování formulářů (žádosti o příspěvek, příspěvek na mobilitu, příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku), při uplatňování Vašich práv a při ochraně Vašich práv (sjednání bezplatné právní pomoci, vyjednání jiné odborné pomoci).

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek je umístěna v domě s pečovatelskou službou na adrese Soukenická 158, Chrudim, tel.: 733 145 532, kde si ve dnech Po–Pá od 8.00 do 15.00 hodin můžete zapůjčit:

klozetové křeslo

nástavce na WC

sedátka do vany

chodítko

mechanické vozíky

jídelní stolky k lůžku

antidekubitní matrace

polohovací lůžka

hrazdy, hole či berle

tísňová tlačítka a další

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ

Péče je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost, nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami dle platných norem ve vlastním sociálním prostředí klienta. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Domy s pečovatelskou službou

Jsou domy s byty zvláštního určení. Provoz domů je zajištěn tak, že je zachována důstojnost člověka, je respektováno jeho soukromí s tím, že je pomoc dostupná 24 hodin denně.

Domy s pečovatelskou službou se nachází na adresách

Zdroj: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim