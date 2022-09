Rozhovor s ředitelem nemocnice v Teplicích a kandidátem na primátora za hnutí Zdraví Sport Prosperita MUDr. Tomášem Hrubým. Chce Teplice rozhýbat.

Kandidát na primátora za hnutí Zdraví Sport Prosperita MUDr. Tomáš Hrubý | Foto: hnutí Zdraví Sport Prosperita

Nejsme vláda ani parlamentní opozice. Nevyřizujeme si v obecních volbách žádné velkostranické účty. Teplice nám nepomohou posunout pánové Fiala, Babiš, ani Okamura. Nebydlí tu a už vůbec tady nekandidují. My jsme skuteční Tepličáci, kteří chtějí, aby se tady co nejlépe žilo, protože tady sami žijeme a pracujeme. Posunout město dál, dát mu nový impuls, zvládnout všechny těžkosti současnosti a nenechat nikoho padnout na hubu. Je to náročné, to víme. Nejsme spasitelé ani andělé, jsme normální lidé. Přesto máme nejen chuť, ale i dostatečné dovednosti a zkušenosti z reálného života, díky kterým to zvládneme. Přijďte prosím k volbám 23. a 24. září a podpořte nás, volte kandidátku č. 3.Víme jak na to, uděláme to a odpracujeme to.

Proč kandiduje ředitel nemocnice na primátora? Neušpiníte se politikou?

Naopak. V pozici ředitele jsem dosáhl maxima toho, jak mohu lidem pomoci, a to nejen ve zdravotnictví. Takže nechci být jen tím, kdo si stěžuje na bezpečnost a čistotu města, nezdají se mu některé naplánované investice, vidí rezervy v komunikaci města a zdravotnického systému a další věci, které mě iritují. A stejně, jako mi není lhostejný jeden jediný náš pacient, není mi ani lhostejný další rozvoj města. Prostě nechci se za město stydět. A komunální politika je jen trochu jiný způsob projektového vedení.

Co cítíte jako svou hlavní přednost?

Miluji tento kraj. Narodil jsem se tady, žiji tu a pracuji zde. I svou prací jsem snad ukázal, že jsem někam posunul nemocnici. A stejně pracovitě se chci postavit i k problémům, které je potřeba řešit v celých Teplicích.

Jak by měly Teplice vypadat, až bude končit vaše volební období?

Moje vize je čisté, bezpečné a prosperující město. I přes možné přicházející problémy energetické krize. Nebude to město s nádechem zapadákova kdesi v bývalých Sudetech, plné sociálně vyloučených lokalit. Bude to město, kam se budou mladí, vzdělaní občané po studiích vracet, ne odcházet.

Kdo by vás měl volit?

Chytří lidé ve věku, kdy už získali určité zkušenosti a nechají se opíjet rohlíkem. Ani koblihou (smích). Se smýšlením od středu doleva. Rozhodně necílíme na sluníčkáře, aktivisty a extrémisty.

Co přesně chcete v Teplicích změnit?

Chci užší součinnost města směrem k nemocnici formou přímé a nepřímé podpory. Což konkrétně znamená byty pro lékaře a ostatní zdravotnický personál. Taky je potřeba najít pozemky pro výstavbu bytů a nemocnici mediálně pomoci. Naše nemocnice znamená prostě naše město. Extrémně byla ta souvislost vidět v době pandemie Covid-19, ale méně teatrálně ta souvislost funguje každý den.

Zadavatel:BARBORA GC spolek

Zpracovatel: hnutí Zdraví Sport Prosperita

Zdroj: hnutí Zdraví Sport Prosperita