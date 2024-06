Ať již vás do Strážnice přivede jakýkoli úmysl nebo cíl, využijte možnosti netradiční relaxace na lodi.

Baťův kanál | Foto: Vodní doprava s.r.o.

Město Strážnice je totiž nejen mezinárodně uznávaným folklorním centrem, ale také významným rekreačním vnitrozemským přístavem na Baťově kanálu.

Společnost Vodní doprava, s. r. o. je připravena poskytnout vám příjemné zážitky spojené s plavbou na jejích plavidlech. Ta vyplouvají z nového přístavu, který byl na pravém břehu Baťova kanálu slavnostně otevřen v roce 2023 a je tedy poslední dokončenou stavbou infrastruktury navázané na Baťův kanál.

Nachází se na turisticky strategickém místě, protože kromě přístavu se zde ve vzdálenosti jednotek metrů nachází vstup do proslulého strážnického skanzenu, restaurace a parkoviště. A přejdete-li silnici Bzenec – Strážnice, (po které jste přijeli nebo přišli), na druhou stranu, jste v bráně zámeckého parku. Do vlastního zámku už je to pak tak zvaně co by kamenem dohodil.

Zdroj: Vodní doprava s.r.o.

Ale zpět k přístavu a Baťově kanálu. Vlny, delfíny a nekonečný obzor vodní hladiny nečekejte, na druhou stranu ani mořské nemoci se není třeba obávat. Z paluby osobní lodě Amos například nejen uvidíte, ale i proplujete křížením dvou vodních toků, umělého (kanál) a přírodního (řeka Velička). Soutok není nic neobvyklého, ale vodní křižovatka? Techničtěji založené pasažéry jistě napadne spousta otázek, třeba při pohledu na dvě bezprostředně navazující a otevřené plavební komory. Jednu z nich dokonce proplujete. Všechny odpovědi zná zkušený průvodce, který bude celou plavbu vaším společníkem. Jste spíše romantik, romantička? Jistě oceníte, že Baťův kanál ve Strážnici protíná zdejší zámecký park. V jiném úseku si zase díky vegetaci můžete připadat jako někde v Amazonii. Neplést s Amazonem. Navštívili jste Strážnici s větší skupinou přátel, kolegů nebo známých? Kapacita osobní lodě Amos je 45 cestujících a s koupí lodních lístků nemusíte čekat až do příjezdu do přístavu, jsou k dispozici v předprodeji on-line, pro bližší informace navštivte internetové stránky , případně volejte na číslo 603 371 350, nebo pište na info@bataknalodi.cz.

Je někdo z vašich blízkých nebo vy osobně upoután na invalidní vozík? Bezbariérová osobní loď Amos vám poskytne pohodlné nalodění i vylodění a mezi tím požadované pohodlí. Když pozlobí počasí, ve vedrech přijde vhod lodní klimatizace. Není se proč obávat ani deště, všechna místa k sezení jsou zastřešena. Vyzkoušejte Amose!

Zdroj: Vodní doprava s.r.o.

Pro ortodoxní vyznavače cyklistiky, sváteční rekreační jezdce nebo i jednorázové náhodné cyklisty je v novém strážnickém přístavu připraveno zajímavé zpestření jejich denního programu. Zdejší cykloloď, kterou lze představit jako povedený hybrid nákladní a osobní lodi, pojme ve svém podpalubí až 11 kol, koloběžek a podobných hejblat, kočárky nevyjímaje. Opěšalý jezdec se usadí na horní palubě, ze které je príma výhled a cykloloď, řízená zkušeným vůdcem plavidla a zároveň průvodcem, vyplouvá. Kam a kdy? To záleží na vás, kteří služeb cyklolodi chcete využít. Lákavé, že? Proto máte-li naplánovanou cestu na šlapacím, odpichovacím nebo elektrickém jednostopém stroji přes Strážnici, koukněte určitě na výše uvedené internetové stránky nebo využijte jiného kontaktu. A vy ostatní návštěvníci nebuďte smutní. Jízdu s cyklolodí můžete totiž podniknout i bez uvedených přibližovadel,takže neváhejte!