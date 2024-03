Máme to rádi hot!

Foto: Škoda Muzeum

Mladoboleslavská jazzová skupina Hot Club, která vystoupí společně se stálicí zpěvačkou Bárou Vágnerovou, Vás srdečně zve na jarní koncert. Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru koncertu plného neworleanského jazzu, který se bude konat 18. března od 19:30 v sále L&K Fórum ve Škoda Muzeu. Vstupné 190 Kč.

Zdroj: Škoda Muzeum

Oslava Roku české hudby

Slavnostní koncert spojí v harmonický celek tři velikány české hudby – Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Josefa Suka.

Jejich velkolepá díla zazní v provedení symfonického orchestru Česká sinfonietta. Koncert je součástí koncertního cyklu ROK NA 4 DOBY a také celostátního projektu Smetana 200, který připomíná 200. výročí od narození Bedřicha Smetany. Generálním partnerem cyklu je Nadační fond Škoda Auto. Koncert se uskuteční v úterý 19. března od 19:00 v sále L&K Fórum ve Škoda Muzeu. Vstupné od 400 Kč, studenti do 18 let 100 Kč a senior nad 65 let 300 Kč.

Zdroj: Škoda Muzeum

Jaro v rytmu swingu

Mladoboleslavská swingová skupina Original Swing Band, která byla založena v roce 2000 kapelníkem Jiřím Melicharem, vystoupí ve Škoda Muzeu spolu se zpěvačkou Markétou Amerighi. Jako host je na jevišti doplní vokální skupina Každý Den Starší. Spolu s Vámi přivítají jaro svěžími swingovými melodiemi ve středu 19. dubna od 19:30 v sále L&K Fórum. Vstupné od 190 Kč.

Zdroj: Škoda Muzeum

https://museum.skoda-auto.cz/kulturni-udalosti